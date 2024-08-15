Ülkeden ayrılan gurbetçi gözyaşları döktü - Son Dakika
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Ülkeden ayrılan gurbetçi gözyaşları döktü

Türkiye'de tatillerini tamamlayan gurbetçiler, dönüş yolunda Anavatandan gözyaşları için ayrılıyor. Yıllık izinlerini memleketlerinde geçiren gurbetçilerin yaşadıkları ülkelere hüzünlü dönüş yolculuğu devam ediyor. Ülkeden çıkış yapan bazı gurbetçiler gözyaşlarına hakim olamıyor. Sınır kapısında dönüş yolculuğu Kapıkule Sınır Kapısı'nda dönüş yolculuğuna geçen gurbetçiler sebebiyle araç ve yolcu yoğunluğu yaşanıyor. Yıllık izinlerini ve tatillerini aileleriyle birlikte geçiren gurbetçiler, dönüş yoluna kara sınır kapılarını tercih ediyor. Gözyaşlarıyla ayrılıyorlar Memleketlerinden yaşadıkları ülkelere dönmek üzere yola çıkan gurbetçiler, Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'nda uzun araç kuyrukları oluşturdu. Türkiye'den çıkış yapan ve sevdiklerini geride bırakan gurbetçiler, gözyaşları içinde anavatan topraklarından ayrılıyor.

15.08.2024 23:24
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Ülkeden ayrılan gurbetçi gözyaşları döktü

Kapıkule Sınır Kapısı'nda gurbetçilerin dönüş yoğunluğu

EDİRNE - Türkiye'de tatillerini tamamlayan gurbetçiler, dönüş yolunda Anavatandan gözyaşları için ayrılıyor.

Yıllık izinlerini memleketlerinde geçiren gurbetçilerin yaşadıkları ülkelere hüzünlü dönüş yolculuğu devam ediyor. Ülkeden çıkış yapan bazı gurbetçiler gözyaşlarına hakim olamıyor.

Sınır kapısında dönüş yolculuğu

Kapıkule Sınır Kapısı'nda dönüş yolculuğuna geçen gurbetçiler sebebiyle araç ve yolcu yoğunluğu yaşanıyor. Yıllık izinlerini ve tatillerini aileleriyle birlikte geçiren gurbetçiler, dönüş yoluna kara sınır kapılarını tercih ediyor.

Gözyaşlarıyla ayrılıyorlar

Memleketlerinden yaşadıkları ülkelere dönmek üzere yola çıkan gurbetçiler, Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'nda uzun araç kuyrukları oluşturdu. Türkiye'den çıkış yapan ve sevdiklerini geride bırakan gurbetçiler, gözyaşları içinde anavatan topraklarından ayrılıyor.

"Çok üzgünüm, çok"

Gözyaşları içinde anavatandan ayrılan gurbetçilerden Gülşen Smith, "Annemle babamı geride bıraktım. Almanya'ya dönüş yapıyoruz. Çok üzgünüm, çok. Ailemi, teyzemi, hepsi geride kaldı. Çok acı. Anne baba kıymeti bilin. Kendilerine iyi baksınlar hakkımı helal ediyorum onlara onlar da bana helal etsinler, seneye inşallah yine kavuşurum memleketime. Çok zor, çok zor 4 Bin kilometre geliyoruz buraya, 4 bin kilometre geri gidiyoruz yani yol çok uzun sürüyor. Havalar da sıcak çocuklar arkada pişiyor yani, pişmiyor değil. Her şey çok zor Ezan sesine bayrağa hasret kalıyoruz, kalmaz mıyız? Çok kalıyoruz" dedi.

"Güzel karşılandık, güzel geçti tatilimiz"

Gurbetçi vatandaşlardan Melike ve Mikail Arslan çifti, "Biz Antalya'da tatil yaptık şimdi, Almanya'ya Köln'e gidiyoruz. Orada yaşıyoruz. Güzel karşılandık, güzel geçti tatilimiz, biraz pahalıydı ama güzel geçti yine de. Ailemizi bıraktık, yine oraya gidiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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