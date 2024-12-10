Ülkelerine dönen Suriyeliler için Hatay'daki Yayladağı Sınır Kapısı da açıldı - Son Dakika
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Ülkelerine dönen Suriyeliler için Hatay'daki Yayladağı Sınır Kapısı da açıldı

Ülkelerine dönen Suriyeliler için Hatay\'daki Yayladağı Sınır Kapısı da açıldı

Suriye'deki iç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, 11 yıl sonra geçişlere açılan Hatay'daki Yayladağı Sınır Kapısı'ndan ülkelerine dönmeye başladı.

10.12.2024 13:52
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Suriye'deki iç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, 11 yıl sonra geçişlere açılan Hatay'daki Yayladağı Sınır Kapısı'ndan ülkelerine dönmeye başladı.

Suriyeliler, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönmek için Yayladağı ilçesindeki sınır kapısının önüne gitti.

Ayrıca işlemlerin daha da hızlanması için sınır kapısı yakınında Göç İdaresi Mobil Hizmet Birimi aracı da konuşlandırıldı.

Buradaki yetkililerce yürütülen kayıt işlemlerinin ardından Suriyeliler, Yayladağı Sınır Kapısı'ndan ülkelerine geçiş yapmaya başladı.

Hatay'daki 3 sınır kapısından da geçiş yapılıyor

Yayladağı Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulunan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, daha sonra gazetecilere açıklama yaptı.

Masatlı, Suriye'de son gelişmelerin ardından 2013'ten bu yana kapalı olan Yayladağı Sınır Kapısı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği müjdeyle bugün itibarıyla açıldığını söyledi.

Bu süreçte 13 yıldır diktatörlük rejiminin baskısıyla Türkiye'de bulunan Suriyeli misafirlerin de onurlu, düzenli ve güvenli geri dönüşünün tesisi için çalışmaların sürdüğünü anlatan Masatlı, şöyle devam etti:

"İlimizde Suriye'ye açılan 3 kapımız var. Bunlardan bir tanesi Kumlu'da bulunan Zeytindalı Kara Hudut Kapısı'dır, şu an itibarıyla buradan geçişler zaten sağlanıyor. Diğer taraftan ikinci kara hudut kapımız Reyhanlı'da bulunan Cilvegözü Kara Hudut Kapısı'dır. Şu an itibarıyla orada da geri dönüşler yapılıyor. Bugün de yaklaşık 11 yıldır kapalı olan Yayladağı Kara Hudut Kapımız Suriyeli misafirlerin geçişi için hazırlanmış durumda. Bu geçen sürede gerek burasının donanımı, gerek sistemi dahil bunların tamamı şu an itibarıyla gözden geçirilmiştir. Burada gümrük işlemleri başta olmak üzere göç ve göç işlemleri, emniyetle ilgili pasaport işlemleri de dahil bunların tamamı şu an itibarıyla bu hizmetler burada verilmektedir.

Buraya gelen Suriyeli misafirlerimizin rahatça karşı tarafa geçmesi için insani olan bütün ihtiyaçlarıyla ilgili her tür tedbir alınmıştır. İnşallah bundan sonraki süreçte nasıl ki yaklaşık 13 yıldır ülkemizde Suriyeli misafirlere her tür ilgiyi, alakayı, desteği göstererek onları burada misafir ettiysek bugün de Suriyeli misafirlerimizi buradan karşı tarafa yolcu ederken, buradan uğurlarken de aynı desteği, ilgiyi gösteriyoruz. Şunu özellikle ifade etmek isteriz, bu misafirlerimizin kendi bölgelerinde, savaştan ve çatışmadan uzak, güvenli, huzurlu, mutlu bir şekilde yaşaması en büyük dileğimizdir."

"Her geçen misafirimiz parmak izini veriyor"

Bir gazetecinin Bayırbucak Türkmenlerinin pasaport işlemlerine ilişkin nasıl bir yol izleneceğini sorması üzerine Vali Masatlı, şu yanıtı verdi:

"Biz şu andan itibaren karşı tarafa geçişleri sağlıyoruz. Tabii ki geçerken de bu normal bir geçişin dışında tamamen teknik ve sistemsel bütün imkanları da kullanıyoruz, her geçen misafirimiz parmak izini veriyor, parmak iziyle beraber hem kendisinin fiziki hem de biyometrik olarak bütün bilgileri de almış oluyoruz. Tabii süreç içerisinde başta Sayın Cumhurbaşkanı'mızın başkanlığındaki hükümetimizin bununla ilgili birtakım önlem, tedbir ve kararları olacaktır."

Başka bir gazetecinin Suriyelilerin gönüllü, güvenli ve onurlu geçiş çerçevesinde ülkelerine gittiklerini hatırlatarak, buradaki koruma statüsünü kaybettiklerini ve geri dönmek istediklerinde aynı statüde içeri tekrar girmelerinin söz konusu olup olmadığını sorması üzerine Masatlı, süreç içerisinde alınacak kararlar doğrultusunda uygulamaların devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ülkelerine dönen Suriyeliler için Hatay'daki Yayladağı Sınır Kapısı da açıldı - Son Dakika

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