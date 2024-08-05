Ülkü Ocakları Genel Başkanı Kırklareli'nde faaliyetleri değerlendirdi - Son Dakika
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Ülkü Ocakları Genel Başkanı Kırklareli'nde faaliyetleri değerlendirdi

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, Ülkü Ocakları Kırklareli İl Başkanlığını ziyaret ederek, devam eden eğitim, kültür ve spor faaliyetleri hakkında bilgi aldı ve planlanan çalışmaları değerlendirdi.

05.08.2024 09:34
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Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, Ülkü Ocakları Kırklareli İl Başkanlığını ziyaret etti.

Ziyarette İl Başkanı Mert Ali Kaya'dan devam eden eğitim, kültür ve spor faaliyetleri hakkında bilgi alan Yıldırım, planlanan çalışmaları değerlendirdi.

Yıldırım, ziyarette yaptığı konuşmada, Ülkü Ocakları'nın Türkiye'nin dört bir yanında gençliğe yönelik faaliyetlerini devam ettirdiğini belirtti.

Gençlerin devletine, milletine, ailesine faydalı bireyler olarak yetişmesi için yoğun çaba harcadıklarını ifade eden Yıldırım, Türk gençliğinin her geçen gün daha güçlü bir şekilde Türkiye'yi temsil edecek güce ve kabiliyete sahip olduğunu vurguladı.

Türk gençliğinin çok daha ahlaklı, imanlı, vatanına, bayrağına sahip çıkan şuurlu bir gençlik olduğuna inandığını söyleyen Yıldırım, "Bugün gençlerimiz spordan sanata, bilimden eğitime her alanda Türkiye'yi çok iyi temsil ediyorlar, Türk milletini temsil ediyorlar. Türk gençliği bizim gururumuz. Onları geleceğe taşımak mecburiyetindeyiz. Ülkü Ocakları olarak onları her türlü tehlikeden koruyoruz. Gençlerimize biz güveniyoruz." diye konuştu.

Yıldırım daha sonra MHP İl Başkanı Şaban Savaşan ile bir araya geldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ülkü Ocakları Genel Başkanı Kırklareli'nde faaliyetleri değerlendirdi - Son Dakika

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