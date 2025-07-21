Ülkü Ocakları, Menemen'de model uçak üretim ve ar-ge merkezini açtı

İzmir'in Menemen ilçesinde, Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanlığı tarafından Asteğmen Kubilay Model Uçak Üretim ve Ar-Ge Merkezi'nin açılışı yapıldı.

Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanlığının açıklamasına göre, Menemen'de başkanlıkça kurulan ve çeşitli uçak tasarımlarının yapılacağı merkezin açılışı gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Başkanı Burak Kılıç, şehit Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay'ın adını yaşatmanın kendileri için bir onur olduğunu belirterek, "Menemen'de geçmişin şehitlerine, geleceğin Türk gençliğine adanmış bir merkez kurduk. Artık yalnızca gökyüzüne bakmıyoruz, gökyüzünü tasarlıyoruz." ifadelerini kullandı.