UltraAslan Lideri Uyuşturucu Testinde Pozitif Çıktı - Son Dakika
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UltraAslan Lideri Uyuşturucu Testinde Pozitif Çıktı

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Muzaffer Şirin'in uyuşturucu testi pozitif çıktı, ev hapsi ve yurt dışı yasağı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmasının ardından hakkında "ev hapsi" ve "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol kararı uygulanan taraftar grubu lideri Muzaffer Şirin'in uyuşturucu testi pozitif çıktı.

"UltraAslan taraftar grubu lideri Sebahattin Şirin" olarak bilinen şüpheli hakkında Başsavcılığın Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosunca sosyal medya paylaşımları nedeniyle başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında kan ve kıl örnekleri alınan Şirin hakkında Adli Tıp Kurumunca rapor hazırlandı.

Raporda, Şirin'in saçında sentetik uyuşturucu maddelerin tespit edildiği kaydedildi.

Soruşturma

Başsavcılığın Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosunca sosyal medya paylaşımları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında "UltraAslan taraftar grubu lideri Sebahattin Şirin" olarak bilinen Muzaffer Şirin hakkında, 6222 sayılı Kanun'un 14. ve 15. maddelerinde düzenlenen "spor alanlarında yasaklı eylemler ve spor müsabakalarıyla bağlantılı suçlar" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak veya bulundurmak", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından gözaltı kararı verilmişti.

Şüpheli Şirin, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" ve "ruhsatsız silah ve mermi bulundurma" suçları ile 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un "sosyal medyadaki beyanları ile müsabaka düzeninin bozulması" ve "müsabaka ve seyir alanlarına usulsüz seyirci girişi"ni düzenleyen maddeleri kapsamında "ev hapsi" ve "yurt dışına çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol hükümleri uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

Hakimlik, şüpheli Şirin hakkında "ev hapsi" ve "yurt dışına çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol hükümleri uygulanmasına hükmetmişti.

Kaynak: AA

Ev hapsi, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel UltraAslan Lideri Uyuşturucu Testinde Pozitif Çıktı - Son Dakika

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