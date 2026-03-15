Ulu Cami Kadir Gecesi'nde Yeniden Açılıyor
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ulu Cami Kadir Gecesi'nde Yeniden Açılıyor

15.03.2026 13:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta depremde hasar gören Ulu Cami, Kadir Gecesi'nde ibadete açılıyor.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören tarihi Ulu Cami, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce tamamlanan restorasyon çalışmalarının ardından Kadir Gecesi'nde yeniden ibadete açılacak.

Dulkadiroğlu Beyi Süleyman Bey tarafından 1442-1454 yıllarında inşa edilen ve 1500'lü yıllarda oğlu Alaüddevle Bozkurt Bey tarafından genişletilen tarihi yapı, 2023 yılındaki depremin izlerini silmek için yürütülen 1,5 yıllık çalışmayla yeniden ayağa kaldırıldı.

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü Erdoğan Tunç, AA muhabirine, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde hasar gören caminin kendine has mimari özelliklerini korumak için büyük çaba sarf ettiklerini belirtti.

Dulkadiroğlu Beyliği döneminde inşa edilen Ulu Cami'nin bölgenin ve Kahramanmaraş'ın simge eserlerinden olduğunu dile getiren Tunç, şunları kaydetti:

"Ulu Camimiz, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan bir eserimizdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğümüzce öncelikli olarak oluşturulan bilim kurulunun önerileri doğrultusunda rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlanarak Koruma Kurulu onaylarından sonra uygulama aşamasına geçildi. Jeoradar taramaları başlatıldı. Eserin beden duvarları ve kolonlarında askılama işlemleri yapıldı. Eserin özgün kimliği korunarak beden duvarlarında enjeksiyon uygulaması yapıldı. Statik güçlendirme için sürekli zıvana-kenet ve gergi sistemleri uygulamaları ile birlikte binanın statik anlamda daha güvenli bir şekle dönüştürülerek gelecek nesillere aktarılması için restorasyon çalışmasına devam edildi."

Eserin özgün kimliğinin korunduğunu, sanat tarihi raporunda yazan haliyle restorasyon çalışmasının yapıldığını belirten Tunç, caminin mihrap kısmının ve hünkar mahfilindeki çeşmenin de yeniden ihya edildiğini söyledi.

Duvarlarında güçlendirme çalışması yapıldı

"Eserin beden duvarlarında güçlendirmeler yapıldı." diyen Tunç, şöyle devam etti:"

"Minare de sürekli zıvana ve kenet uygulamasıyla yeniden aslına uygun şekilde ihya edildi, avlu ve çevre düzenlemesi yapılarak gelecek nesillere daha güvenli aktarılması noktasında gayret sarf edildi. Ulu Camimiz, restorasyon çalışması tamamlanarak inşallah bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi günü cemaatiyle buluşacak, akabinde de Boğazkesen Camimiz (depremde hasar görmüştü) yine cemaatiyle buluşacak."

Erdoğan Tunç, Ulu Cami'nin açılışına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'ın, Boğazkesen Camisi'nin yeniden cemaatiyle buluşmasına da Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın katılacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Kadir Gecesi, Doğal Afet, Kültür, Güncel, Sanat, Cami, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2026 13:59:37. #7.12#
SON DAKİKA: Ulu Cami Kadir Gecesi'nde Yeniden Açılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.