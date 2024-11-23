Uludağ\'a Kar Yağdı

ULUDAĞ'A KAR YAĞDI
Marmara Bölgesinde etkili olan sağanak yağış Uludağ'da kar yağışına dönüştü. Meteroloji Müdürlüğü yağışların gece boyunca devam edeceğini belirterken Uludağ'da hava sıcaklığı sıfırın altında 1 dereceye kadar düştü. Kar yağışı, tesislerini yeni sezona hazırlayan otel sahiplerini sevindirdi.
BURSA/ DHA
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