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Uludağ'da Beklenen Kar Yağışı Gerçekleşmedi - Son Dakika
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Uludağ'da Beklenen Kar Yağışı Gerçekleşmedi

Uludağ, Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olmasına rağmen bu yıl beklenen kar yağışı gerçekleşmedi. Yılbaşı öncesi doluluk oranı yüzde 50 seviyesinde kalan Uludağ'da, hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyretti. Kar kalınlığı sadece 5 santimetre olan Uludağ'da, kayak pisti boş kaldı. Yılbaşında gecelik konaklama ücreti ise kişi başı 8 ile 14 bin arasında değişiyor.

29.12.2023 - 11:44,  Güncelleme: 11:47
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TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da, bu yıl da beklenen kar yağışı olmadı. 15 Aralık'ta sezonu açan Uludağ'da yılbaşı öncesi doluluk oranı yüzde 50 seviyesinde kaldı. Yılbaşında gecelik konaklama ücreti ise kişi başı 8 ile 14 bin arasında değişiyor.

Türkiye'nin ilk ve en büyük kış/doğa sporları merkezi olan, 17 otel, tesis ve 5 bin yatak kapasitesine sahip Uludağ'da, hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredince beklenen kar yağışı olmadı. Kar kalınlığının 5 santimetre olduğu Uludağ'da, hava sıcaklığı en yüksek 9, en düşük 2 derece olarak ölçüldü. Kayakseverlere ve snowboard tutkunlarına ev sahipliği yapan kayak pisti, boş kaldı. Meteoroloji verilerine göre, yılbaşında kar yağışının beklenmediği Uludağ, Arap ve Uzak Doğu ülkelerinden gelen turistler ile günübirlik tatilcileri ağırlarken, sezonu 15 Aralık'ta açan otellerde, yılbaşı öncesi doluluk oranı yüzde 50 seviyesinde kaldı. Yılbaşında gecelik konaklama ücreti ise kişi başı 8 ile 14 bin arasında değişiyor.

'ULUDAĞ'DA SADECE KAYAK DEĞİL; EĞLENCE DE VAR'

Otel müdürü Murat Pınar, yeni yıla saatler kala rezervasyonların hala devam ettiğini belirterek, 15 Aralık itibarıyla hizmete girdik, rezervasyonlarımız devam ediyor. Bu sene kar yağmamasından dolayı doluluk oranları sıkıntılı. Şu anda doluluk oranları yüzde 50-60 oranlarında seyrediyor. Uludağ genelinde bu seviyelerde devam ediyor. Uludağ'a geçen sene de kar yağmadı. Uludağ'da sadece kayak değil; eğlence de var. İnsanlar, buraya eğlenceye de geliyor. Dolayısıyla yılbaşını Uludağ'da geçirmek isteyen misafirlerimiz oluyor. Uludağ'da yılbaşında 1 kişinin günlük maliyeti yaklaşık 8-14 bin lira" diye konuştu. (DHA)

Uludağ\'da Beklenen Kar Yağışı Gerçekleşmedi
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Uludağ'da Beklenen Kar Yağışı Gerçekleşmedi - Son Dakika
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