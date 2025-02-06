Uludağ'da Kar Kalınlığı 1 Metreye Yaklaşıyor

Uludağ'da kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı
BURSA - Türkiye'nin önemli kış ve kayak turizmi merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, oteller bölgesindeki dün etkisini gösteren yağışıyla birlikte kar kalınlığı 8 santimetre artarak 94 santimetreye yükseldi.
Hava sıcaklığının en yüksek eksi 8 en düşük eksi 11 derece olması beklenen Uludağ'da, kar yağışı etkisini bugün ve yarın devam etmesi bekleniyor.
Uludağ'da işletmeciler tatilcileri hafta sonu keyifli bir gün geçirmek için zirveye davet ettiler.
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