Uludağ'da Kar Varken Pistler Boş - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Uludağ'da Kar Varken Pistler Boş

Uludağ\'da Kar Varken Pistler Boş
12.04.2026 10:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uludağ'da 1,5 metre kar olmasına rağmen oteller kapalı, pistler çocuklarla dolu.

TÜRKİYE'nin ilk kayak merkezi Uludağ'da nisan ayında kar kalınlığı 145 santimetre olarak ölçüldü. Otel ve işletme sahiplerinin daha önce yeterince kar yağmamasından yakındığı Uludağ'da, kar kalınlığı 1,5 metreye ulaşmasına rağmen 8 bin 500 yatak kapasiteli 17 otelden 5'i, 8 misafirhaneden sadece 2'si açık. Sezon boyunca adım atmaya yer kalmayan pistler ise kızak yapan çocuklara kaldı.

Türkiye'nin önemli kış turizmlerinden, kayakseverlerin 'Beyaz Cennet' olarak tanımladığı Türkiye'nin ilk kayak merkezi Uludağ'da, nisan ayında kar kalınlığı 145 santimetre olarak ölçüldü. Otel ve işletme sahiplerinin daha önce yeterince kar yağmamasından yakındığı Uludağ'da, kar kalınlığı 1,5 metreye ulaşmasına rağmen 8 bin 500 yatak kapasiteli 17 otelden 5'i, 8 misafirhaneden ise sadece 2'si açık. Kayak sezonunda kişi başı konaklama ücretinin 8-42 bin TL arasında değiştiği Uludağ'da, açık olan oteller gecelik iki kişilik konaklama ücretini 6 bin 500 ile 13 bin TL arasında belirledi. Hava sıcaklığının en yüksek 1, en düşük sıfırın altında 6 derece olarak ölçüldüğü Uludağ'da hafta boyunca kar yağışı beklenmezken, hafta sonu özellikle günübirlik tatilcileri ağırlayan kayak pistleri ise yeterince tatilcinin gelmemesi sonucu kızak yapan çocuklara kaldı.

'ULUDAĞ'DA KAR OLMASINA RAĞMEN PİSTLER BOŞ'

Kötü bir sezon geçirdiklerini söyleyen işletmeci Soner Aydın, "Uludağ'da kar olmasına rağmen pistler boş. Sanırım insanlar maddi imkanları olmadığı için gelemiyor. Çoğu otel sezonu çoktan kapattı. Buraya gelen çocuklar da pistlerde kızakla kayarak eğleniyor" dedi.

'TÜM ULUDAĞ BİZE KALDI'

Uludağ'da boş pistlerin tadını kızakla kayarak çıkardıklarını söyleyen Mehmet Salih Okur ise "Uludağ'a kaymak için Mudanya'dan geldim. Uludağ çok güzel ama insan yok. Uludağ boş olduğu için tüm Uludağ bize kaldı. İstediğimiz gibi kayabiliyoruz. Çok eğleniyoruz" diye konuştu.

'OTELLERİN AÇILIP, KAPANMASI ARZ VE TALEBE BAĞLI'

Uludağ'daki otellerin büyük bölümünün müşteri olmadığı için kar olmasına rağmen sezonu kapattıklarını söyleyen Güney Marmara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Burak Beceren, "Yeterince müşteri olmadığı için otellerin büyük bölümü kapattı. Otellerin açılıp kapanması arz ve talebe bağlı. Şu anda, 1'inci ve 2'nci bölgelerde 4, Kirazllıyayla'da ise 1 otel açık. Telesiyejlerimizden de 6'sı çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Ekonomi, Uludağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uludağ'da Kar Varken Pistler Boş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2026 10:50:47. #7.12#
SON DAKİKA: Uludağ'da Kar Varken Pistler Boş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.