Üye Girişi
Son Dakika Logo

Uludağ'da Nisan'da 1 Metre Kar Yağdı

23.04.2026 11:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin ilk kayak merkezi Uludağ'da kar kalınlığı 1 metreye ulaştı, yol çalışmaları sürüyor.

TÜRKİYE'nin ilk kayak merkezi Uludağ'da nisan ayında kar kalınlığı 1 metre olarak ölçüldü. Dün öğleden sonra başlayan kar yağışı aralıklarla sürürken, Karayolları ekipleri de Uludağ yolunun kapanmaması için çalışma yürütüyor.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden, kayakseverlerin 'Beyaz Cennet' olarak tanımladığı Türkiye'nin ilk kayak merkezi Uludağ'da, 23 Nisan'da kar kalınlığı 100 santimetre olarak ölçüldü. Otel ve işletme sahiplerinin daha önce yeterince kar yağmamasından yakındığı Uludağ'da, kar yağışı nisan ayı boyunca aralıklarla devam etti. 8 bin 500 yatak kapasiteli 17 otelden ve 8 misafirhanenin bulunduğu Uludağ'da kar olmasına rağmen kayak pistleri boş kaldı. Karayolları ekipleri ise Uludağ yolunun ulaşıma kapanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Hava sıcaklığının en yüksek 2, en düşük sıfırın altında 1 derece olarak ölçüldüğü Uludağ'da kar yağışının gün boyunca aralıklarla devam etmesi, yarından itibaren de yerini güneşli havaya bırakması bekleniyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kayak Merkezi, Hava Durumu, Türkiye, Uludağ, Güncel, Doğa, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2026 11:52:28. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.