Uludağ'da Yılbaşı Yoğunluğu - Son Dakika
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Uludağ'da Yılbaşı Yoğunluğu

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Uludağ'da kar kalınlığı 61 cm, hava -2°C; yerli ve yabancı turistler pistlerde yoğunluk oluşturdu.

29.12.2024 14:20
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Yılbaşı öncesi Uludağ'da pistler doldu taştı

BURSA - Türkiye'nin en önemli doğa ve kayak turizm merkezlerinden Uludağ'da kayak sezonu devam ediyor. Kar kalınlığının 61 santimetreleri bulduğu zirvede hava sıcaklığı-2 derecelerinde seyrediyor.

Kış turizminin önemli merkezlerinden biri olan Uludağ'da yılbaşı öncesi yoğunluk yaşandı. Hafta sonunu değerlendiren yerli ve yabancı turistler pistlere akın etti. İlk kez kayak yapan acemi kayakçılar düşe kalka kayak keyfi yaşadı. Zirvede hava sıcaklığı -2 derecelerde seyrederken kar kalınlığı ise 61 santimetre olarak ölçüldü. Uludağ'a yağan kar neticesinde Bursa'da barajlarda doluluk seviyesi yükseldi. 2 hafta öncesinde yüzde 11 doluluk oranı görülen barajlarda, su seviyesi yükselerek yüzde 16 seviyelerine ulaştı. Ayrıca buz tutan Uludağ yolunda jandarma ekipleri güvenlik önlemlerini aldı. Uludağ'a giren araçlarda kış lastiği veya zincir zorunlu tutuldu.

Uludağ'da 3 yaşından bu yana kayak yaptığını söyleyen 11 yaşındaki Umut Çelik, "Uludağ'da tatil güzel geçiyor. 3 yaşımdan beri kayak yapıyorum, seviyorum ve güzel vakit geçiriyorum. Daha çok kar var ve herkes gelmeli kayak yapmayan gelip kayak yapmalarını öneriyorum" şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz yıla göre pistlerin daha iyi durumda olduğunu söyleyen Melisa Garip, "Birkaç önceye göre pistler çok iyi geçen senelerde çok az kar vardı bu sene ise çok iyi biz çok sevdik" dedi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Uludağ'da Yılbaşı Yoğunluğu - Son Dakika

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