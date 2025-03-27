Uludağ'daki yangında iki kayakçı yaşamını yitirdi

Haber: Sibel Kahraman

(BURSA) - Bursa Uludağ'da bulunan Kervansaray Otel'de çıkan yangında hayatını kaybeden 2 kişinin, Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı, eski milli kayakçı 57 yaşındaki Yahya Usta ve 24 yaşındaki oğlu milli kayakçı Berkin Usta olduğu öğrenildi.

Uludağ Oteller Bölgesi'nde bulunan ve 2 Ocak'ta konaklama izni iptal edilen otelde saah saatlerinde çıkan yangında, otelden çıkarılan 12 personelden 2'sinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Otelden çıkarılan Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı, 57 yaşındaki eski milli kayakçı Yahya Usta ve 24 yaşındaki oğlu milli kayakçı Berkin Usta'nın hayatını kaybettiği bildirildi.

Yangından bilinci kapalı olarak çıkarılan anne Fikriye Usta'nın ise Çekirge Devlet Hastanesi'nden Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

Yangında otelde bulunan 9 kişi ise dumandan etkilenmeden dışarıya çıkarıldı.