Uludağ'ın Eteğinde Konserler: Tuna Kiremitçi ve Müge Alpay Bursa'da Sahne Aldı

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(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından " Uludağ'ın Eteğinde Konserler" adıyla düzenlenen etkinlikte sanatçılar Tuna Kiremitçi ve Müge Alpay sahne aldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen "Uludağ'ın Eteğinde Konserler" serisinin son konuğu, ünlü yazar ve müzisyen Tuna Kiremitçi ile keman sanatçısı Müge Alpay oldu. Tayyare Kültür Merkezi'ndeki konsere sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

16 dile çevrilen ve oldukça beğenilen romanlarıyla bilinen, 2016'dan itibaren müziğe ve şiire odaklanarak sanat hayatına devam eden Tuna Kiremitçi, Müge Alpay ile birlikte seslendirdiği şarkılarla dinleyenlerden beğeni topladı. "Dilek Taşı", "Ellerimde Çiçekler", "Çav Bella", "Affet" gibi şarkıları Bursalılarla birlikte söyleyen sanatçılar, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkan Mustafa Bozbey'e sanata verdiği katkıdan dolayı teşekkür etti.