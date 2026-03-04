Uludere'de Gıda Yardımı Sürecek - Son Dakika
Uludere'de Gıda Yardımı Sürecek

Uludere\'de Gıda Yardımı Sürecek
04.03.2026 13:59
Belediye Başkanı Ürek, 4 bin aileye gıda kolisi dağıtılacağını açıkladı.

Şırnak'ın Uludere Belediye Başkanı Gürgin Ürek, ailelere yönelik her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen gıda yardımı programının bu yıl da sürdürüldüğünü söyledi.

Başkan Ürek, Uludere genelinde maddi durumu yetersiz olan toplam 4 bin haneye gıda kolisi ulaştırılacağını belirtti.

Ürek, yardımların 7 personelden oluşan ekip tarafından planlı bir şekilde dağıtılacağı bildirdi.

Kaynak: AA

