Şırnak'ın Uludere Belediye Başkanı Gürgin Ürek, ailelere yönelik her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen gıda yardımı programının bu yıl da sürdürüldüğünü söyledi.
Başkan Ürek, Uludere genelinde maddi durumu yetersiz olan toplam 4 bin haneye gıda kolisi ulaştırılacağını belirtti.
Ürek, yardımların 7 personelden oluşan ekip tarafından planlı bir şekilde dağıtılacağı bildirdi.
Son Dakika › Güncel › Uludere'de Gıda Yardımı Sürecek - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?