Şırnak'ın Uludere ilçesinde beyaz toros otomobiline JİTEM amblemi ve "Sadece ölüler görür" yazısı yapıştıran uzman çavuşla ilgili harekete geçildi. Uzman çavuşun valilik soruşturması kapsamında açığa alındığı belirtildi.
Şırnak'ın Uludere ilçesinde beyaz renkli toros marka otomobilin arka camına JİTEM amblemi ve "Sadece ölüler görür" yazısı yapıştıran jandarma H.T., ilçeyi karıştırdı.
İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli H.T., valilik tarafından başlatılan soruşturma kapsamında açığa alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Şırnak'ta beyaz torosa JİTEM amblemi yapıştıran uzman çavuş açığa alındı - Son Dakika
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