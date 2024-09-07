Şırnak'ta beyaz torosa JİTEM amblemi yapıştıran uzman çavuş açığa alındı - Son Dakika
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Şırnak'ta beyaz torosa JİTEM amblemi yapıştıran uzman çavuş açığa alındı

Şırnak\'ta beyaz torosa JİTEM amblemi yapıştıran uzman çavuş açığa alındı

Şırnak'ın Uludere ilçesinde beyaz toros otomobiline JİTEM amblemi ve ''Sadece ölüler görür'' yazısı yapıştıran Uzman Çavuş H.T., başlatılan soruşturma kapsamında açığa alındı.

07.09.2024 19:09
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Şırnak'ın Uludere ilçesinde beyaz toros otomobiline JİTEM amblemi ve "Sadece ölüler görür" yazısı yapıştıran uzman çavuşla ilgili harekete geçildi. Uzman çavuşun valilik soruşturması kapsamında açığa alındığı belirtildi.

BEYAZ TOROSA JİTEM AMBLEMİ YAPIŞTIRDI

Şırnak'ın Uludere ilçesinde beyaz renkli toros marka otomobilin arka camına JİTEM amblemi ve "Sadece ölüler görür" yazısı yapıştıran jandarma H.T., ilçeyi karıştırdı.

UZMAN ÇAVUŞ AÇIĞA ALINDI

İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli H.T., valilik tarafından başlatılan soruşturma kapsamında açığa alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Politika, Uludere, Şırnak, Güncel, JİTEM, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şırnak'ta beyaz torosa JİTEM amblemi yapıştıran uzman çavuş açığa alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (33)

  • ömer duman: kral adam. soruşturma açanlar oevladi 229 287 Yanıtla
  • Hamit Demir: Devlet kurumlarında terör örgütü propagandası yapan kamu görevlileri neden açığa alınmıyor. 243 72 Yanıtla
  • Ferhat gül: Baba mjı vermiş 106 110 Yanıtla
  • Wolf_man666 null: Hainler üzülmesin diye Bir vatan Evladı açığa alınıyor vay be 110 98 Yanıtla
  • E D: Belki adam arabayı aldığında vardı camda o çıkartma kendi yapıştırdığını nereden biliyorlar 73 131 Yanıtla
  • alaaittin ozgenel: Açığa niye alınmış ihraç edip cezaevine atılması lazım bu zat süç işliyor 94 83 Yanıtla
  • Zafer El: cin olmadan adam carpmayami başlamış jitemin varlığında portakalda vitamindi 50 108 Yanıtla
  • tuncay doğancı: toros değilki o ?? 35 88 Yanıtla
  • mustafa kemal ünal: akrep yapştırınca jitem ablemi mi oluyormuş o zaman arabasına akrep yapıştıranları, akrep burcu olanları da toplayın 30 39 Yanıtla
  • Turkiye Antalya: Habercilik bu kadar basite mi indi çok Anlamsız sadece sayfa kaplasin diye dönüp dönüp aynı şeyleri yazıyorsunuz..ne olur sadece ilk paragftan sonra yazmasaniz 39 6 Yanıtla
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