Uludere'de TÜBİTAK Bilim Fuarı heyecanı

22.05.2026 10:19
Şırnak'ın Uludere ilçesinde Cumhuriyet Ortaokulu ile Şehit Mehmet Paksoy Ortaokulunca "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Ortaokulu bahçesinde düzenlenen fuarda öğrencilerin araştırma, tasarım ve inceleme alanlarında hazırladığı bilimsel çalışmalar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Fuara katılan Vali Birol Ekici, Uludere Kaymakamı Ekrem Ender Ergün, İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, İl Jandarma Komutanı Zafer Tombul, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, Uludere İlçe Milli Eğitim Müdürü Mikail Demirtaş stantları gezdi, öğrenci ve öğretmenlerden bilgi aldı.

Fuarın açılışında konuşan Fen Bilimleri Öğretmeni ve Proje Yürütücüsü Cemile Yazgankıran, amaçlarının çocukların araştıran, sorgulayan ve bilimsel becerilerini kullanabilen bireyler olarak yetişmelerini sağlamak olduğunu söyledi.

Yazgankıran, 2 okuldaki 52 öğrenci tarafından ortak çalışmayla hazırlanan 14 projenin fuarda sergilendiğini bildirdi.

Kaynak: AA

SON DAKİKA: Uludere'de TÜBİTAK Bilim Fuarı heyecanı
