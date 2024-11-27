Ulugöl'de Kar Güzelliği: Kartpostallık Manzaralar

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Kalp şeklindeki Ulugöl'de kar güzelliği

ORDU - Ordu'da kalp şeklindeki Ulugöl, kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kartpostallık bir manzara sundu.

Türkiye'nin 36'ncı tabiat parkı olan Ordu'nun Gölköy ilçesindeki Ulugöl, kar yağışının ardından beyaza büründü. Yeşil ile mavinin buluştuğu, uçsuz bucaksız yayları, şelaleleri ve gölleri ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Ordu'nun birçok ilçesi beyaz örtüyle görsel bir şölen oluşturdu.

Kentin önemli turistik alanları arasında yer alan ve doğal güzelliğiyle bilinen Ulugöl'de kar kalınlığı 70 santimetreye ulaştı.

Kartpostallık manzaraların oluştuğu Ulugöl'ün yolu ziyaretçileri için belediye ekiplerince açık tutuluyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, ziyaretçileri Ulugöl'e davet ederek "Ordu'muzun Gölköy ilçesinde bulunan Ulugöl Tabiat Parkı'nda yoğun kar yağışının ardından ortaya çıkan büyüleyici görüntüler. Bembeyaz karların süslediği bu güzellik sizleri bekliyor. Yolları açtık" dedi.