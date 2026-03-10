Niğde'nin Ulukışla ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 8 milyon 800 bin kaçak sigara ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Beyağıl mevkisinde bir tırda arama yaptı.
Aramada, 8 milyon 800 bin kaçak sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Ulukışla'da 8.8 Milyon Kaçak Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?