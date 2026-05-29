Ulupınar'da Balık Çiftliği Başarı Hikayesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ulupınar'da Balık Çiftliği Başarı Hikayesi

29.05.2026 11:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fevzi Taş, 36 yıl önce kurduğu balık üretim tesisi ile Ulupınar'ın gastronomi merkezine dönüşümüne katkı sağladı.

Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Ulupınar Mahallesi'nde 36 yıl önce balık üretim tesisi kuran Fevzi Taş, kapasiteyi yıllar içinde 20 tondan 80 tona çıkarırken, alabalık üretimiyle bölgedeki ticari ve turistik hareketliliğin artmasına katkı sağladı.

Ulupınar Deresi'nin su kaynağını değerlendirerek üretime başlayan Taş, ilk yıllarda çevresindekilerin şaşkınlıkla karşıladığı girişimini zamanla bölgenin önemli geçim kaynaklarından biri haline dönüştürdü.

Yumurtadan satış aşamasına kadar tüm üretim sürecini kendi tesislerinde yürüten Taş, ürettikleri alabalıkları önce Antalya'daki balıkçılara, ardından otellere, pansiyonlara ve Ulupınar'daki restoranlara vermeye başladı.

Balık üreticisi Fevzi Taş, AA muhabirine, bölgede balık tüketiminin yaygınlaşmasıyla restoran sayısının da arttığını, Ulupınar'ın zamanla önemli bir gastronomi ve mesire noktası haline geldiğini anlattı.

20 tonluk üretim 80 tona ulaştı

Üretime 1990 yılında 20 ton kapasiteyle başladığını ve yatırımlarını zaman içinde büyüttüğünü belirten Taş, "1990 yılında ilk önce 20 ton kapasiteli olarak yaptım. 1992'de tonaj artırımında bulundum, 50 tona çıktı. 2008'de tekrar tonaj artırımında bulundum. 80 tona çıktı." dedi.

Tesislerinde yalnızca alabalık ürettiklerini bildiren Taş, "Balıktan yumurta, yumurtadan balık çıkarıyoruz. Yani sıfırdan satış anına kadar hepsi elimizden geçiyor. Biz yetiştiriyoruz." diye konuştu.

Ulupınar'ı tercih etmesindeki en önemli etkenlerin su kaynağına yakınlık ve pazara ulaşım kolaylığı olduğunu anlatan Taş, Kemer, Tekirova ve çevredeki turizm tesislerine yakınlığın yatırım kararında etkili olduğunu kaydetti.

"Önce şaşırdılar, sonra hak verdiler"

Taş, ilk yıllarda yatırım kararının çevresindekiler tarafından yadırgandığını söyledi.

Üretime başladıktan sonra bakış açısının değiştiğine işaret eden Taş, "Önceleri 'Ne yapıyor bu adam? ya parası çok ya aklı yok' diyenler oldu. Sonra havuzları yapıp bitirince 'Aklı varmış' dediler. İlk zamanlar Antalya'daki balıkçılara günlük yaklaşık 2 bin balık veriyordum. Daha sonra doğrudan otellere satış yaptım ancak ödeme sorunları nedeniyle satış ağında değişikliğe gitmek zorunda kaldım. 1990'lı yılların başında alabalık bölgede yaygın tüketilmiyordu. Zamanla talep arttı, bazı dönemler talebi karşılayamadık." ifadelerini kullandı.

Balık tesisinin, çevrenin gelişimine katkı sağladığını dile getiren Taş, "Balık çiftliğini yapınca Ulupınar'ın kaderi değişti. İki restoran vardı. Balık çiftliğini yaptım. Restoran sayısı önce 5'e, ardından 12'ye çıktı. Burası zamanla Antalya'nın önemli mesire ve gastronomi duraklarından biri haline geldi. Benim girişimimin de bu değişimde payı olduğunu düşünüyorum." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Gastronomi, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ulupınar'da Balık Çiftliği Başarı Hikayesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatilciler Muğla’ya akın etti Araç kuyruğu 22 kilometreye ulaştı Tatilciler Muğla'ya akın etti! Araç kuyruğu 22 kilometreye ulaştı
Havalar ısındı, kabus geri döndü Kene şimdiden 3 can aldı Havalar ısındı, kabus geri döndü! Kene şimdiden 3 can aldı
Kılıçdaroğlu evinin önünde partililerle bayramlaştı Programa Gürsel Tekin de katıldı Kılıçdaroğlu evinin önünde partililerle bayramlaştı! Programa Gürsel Tekin de katıldı
Siyasi partilerde bayramlaşma trafiği AK Parti ve CHP sürpriz yaptı Siyasi partilerde bayramlaşma trafiği! AK Parti ve CHP sürpriz yaptı
Tunceli Valisi Şefik Aygöl’den öğrencilere bayram sürprizi Tunceli Valisi Şefik Aygöl'den öğrencilere bayram sürprizi
İsviçre’de dehşet anları Tekbir getirip önüne çıkan 3 kişiyi bıçakladı İsviçre'de dehşet anları! Tekbir getirip önüne çıkan 3 kişiyi bıçakladı

11:08
Bunu kimse beklemiyordu Sergen Yalçın’ın koltuğuna dalga geçtiği isim oturuyor
Bunu kimse beklemiyordu! Sergen Yalçın'ın koltuğuna dalga geçtiği isim oturuyor
10:59
CHP’de kriz derinleşiyor Kılıçdaroğlu konuşacak, Özel düğmeye basacak
CHP'de kriz derinleşiyor! Kılıçdaroğlu konuşacak, Özel düğmeye basacak
10:46
Bu nasıl kurban kesmek Videoyu izleyenler Bakan Çiftçi’yi etiketledi
Bu nasıl kurban kesmek? Videoyu izleyenler Bakan Çiftçi'yi etiketledi
10:28
Kılıçdaroğlu’nun eski danışmanından çok konuşulacak Özgür Özel iddiası
Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanından çok konuşulacak Özgür Özel iddiası
09:03
Bu nasıl baba 3 yaşındaki Poyraz’ı parçalara ayırmış
Bu nasıl baba! 3 yaşındaki Poyraz'ı parçalara ayırmış
08:55
Karadeniz’de Türk gemisine İHA saldırısı Yaralılar var
Karadeniz'de Türk gemisine İHA saldırısı! Yaralılar var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2026 11:27:42. #7.12#
SON DAKİKA: Ulupınar'da Balık Çiftliği Başarı Hikayesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.