Nilüfer bayram günü gelen acı haberle yıkıldı

28.05.2026 16:04
Türk müziğinin usta isimlerinden Nilüfer, 35 yıllık sahne arkadaşı ve yakın dostu piyanist Cengiz Baltepe’nin vefatıyla büyük üzüntü yaşadı. Sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yapan sanatçı, “Bıraktın gittin bizi” sözleriyle dostuna veda etti. Nilüfer ayrıca cenaze için çelenk gönderilmesi yerine bağış yapılmasını rica etti.

Türk müziğinin güçlü seslerinden Nilüfer, Kurban Bayramı’nda aldığı acı haberle sarsıldı. Ünlü sanatçının 35 yıllık sahne arkadaşı ve yakın dostu piyanist Cengiz Baltepe hayatını kaybetti.

35 YILLIK DOSTUNU KAYBETTİ

Nilüfer ile Cengiz Baltepe’nin dostluğu uzun yıllara dayanıyordu. Baltepe, yalnızca sanatçının sahne arkadaşı değil, aynı zamanda en yakın dostlarından biri olarak biliniyordu. Bayram gününde gelen ölüm haberi sonrası büyük üzüntü yaşayan Nilüfer, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

"BIRAKTIN GİTTİN BİZİ"

Usta sanatçı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Ah Cengizcim, 35 yıllık arkadaşım, dostum. Zarif adam, iyi adam, iyi müzisyen, iyi piyanist. Bıraktın gittin bizi. Hem de hiç beklemediğimiz bir anda. Çok erkendi, daha çok konserler yapacaktık, çok eğlenecektik birlikte… Olmadı...”

MÜZİK DÜNYASI YASA BOĞULDU

Cengiz Baltepe’nin vefatı müzik camiasında da büyük üzüntü yarattı. Pek çok sanatçı ve seveni sosyal medya üzerinden başsağlığı mesajları paylaşırken, Baltepe’nin müzisyen kimliği ve zarif kişiliğiyle hafızalarda kalacağı ifade edildi.

NİLÜFER’DEN ANLAMLI RİCA

Şarkıcı Nilüfer, cenaze bilgilerini paylaştığı duyurusunda çelenk gönderimi yerine LÖSEV ya da Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne bağış yapılmasını rica etti.

Cengiz Baltepe’nin cenazesinin 29 Mayıs Cuma günü ikindi namazının ardından Üsküdar Şakirin Camii’nde kılınacak cenaze namazı sonrası Maltepe Başıbüyük Mezarlığı’na defnedileceği açıklandı.

