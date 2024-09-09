Saraybosna'da Belgesel Festivali - Son Dakika
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Saraybosna'da Belgesel Festivali

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenecek olan Uluslararası Al Jazeera Balkanlar Belgesel Film Festivali'nde Anadolu Ajansı'nın 'Kanıt' belgeseli izleyiciyle buluşacak. Belgesel, İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını anlatıyor.

09.09.2024 11:48
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Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Al Jazeera Balkanlar tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenecek Uluslararası Al Jazeera Balkanlar Belgesel Film Festivali'nde (AJB DOC), Anadolu Ajansının (AA) "Kanıt" belgeseli izleyiciyle buluşacak.

AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu ve 13-17 Eylül'de gerçekleşecek festivalde, İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını tüm açıklığıyla ortaya koyan "Kanıt" belgeseli 14 Eylül'de gösterilecek.

Belgesel gösteriminin ardından "Kanıt" belgeselinin ekibinden Ömer Faruk Tunç, Saraybosnalı izleyicilerin sorularını yanıtlayacak.

Festivalde odak noktası Filistin olacak

Saraybosna'da düzenlenecek AJB DOC'ta bu yıl Filistin halkının İsrail'in saldırıları sonucu maruz kaldığı acılar işlenecek.

Festivalde İsrail'in Filistinlilere karşı şiddetini konu alan belgesellerin yanı sıra dünya ekonomisi ve siyasi çalkantıların anlatıldığı 24 belgesel film yer alacak.

Festivalin jüri üyeleri Deborah London-Harrington, Namik Kabil, Mila Turajlic, Francesco Montagner ve Myriam Francois olacak.

AJB DOC'un yarışma kısmında, "AJB Ana Ödülü", "AJB Program Ödülü" ve "İzleyici Ödülü" olmak üzere 3 ödül verilecek.

Endüstri Günleri programı da yapılacak festivalde, paneller düzenlenecek.

Kaynak: AA

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