Genç Solist Yarışması'nda Ödüller Sahiplerini Buldu

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Rotary Bölge 2440 ve Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı iş birliğinde bu yıl 18'inci kez Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenen Ulusal Genç Solist Yarışması, genç opera sanatçılarını sanat dünyasıyla buluşturdu. Türkiye'nin dört bir yanından başvuran genç yeteneklerin katıldığı yarışmanın ödülleri, "Üniversite" ve "Genç Profesyonel" olmak üzere iki kategoride sahiplerini buldu.

Ulusal Genç Solist Yarışması kapsamında bu yıl video kayıtları üzerinden yapılan ön eleme sonucunda 97 başvuru arasından seçilen 61 yarışmacı, İzmir'de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi sahnesinde performans sergileme hakkı kazandı. Yarışmanın ikinci elemesi ve yarı finalin ardından Üniversite kategorisi ile Genç Profesyoneller kategorisinde kazananlar açıklandı. Üniversite kategorisinde birincilik ödülü Muhammed Gökberk, ikincilik ödülü Berkan Demir ve üçüncülük ödülü İdil Meryem Karakuzu'nun olurken, Zehra Yıldız Opera Vakfı Özel Ödülü Ali İsmail Doğrukul'a, Necdet Aydın Sahne Yorumu Özel Ödülü ise Alpaslan Sevim'e verildi. Genç Profesyoneller kategorisinde birincilik Enes Aksu, ikincilik Kemal Atakan Korkmaz ve üçüncülük Selen Doğa Yeni Ekinci'nin oldu. Necdet Aydın Sahne Yorumu Özel Ödülü Kemal Atakan Korkmaz'a verilirken, Jeanette Thompson Özel Ödülü Ayben Bağcı'ya, Zehra Yıldız Opera Vakfı Özel Ödülü ise Eda Umay Akan'a layık görüldü. Yarışmada dereceye giren bazı yarışmacılar, jüri üyeleri tarafından yurt dışında eğitim ve sanat fırsatları için davet aldı. Ödül töreninde duygusal anlar yaşanırken, her iki kategorinin kazananları jüri üyeleri, piyanist hocalar ve sponsorlarla birlikte 2026 yarışmasının anı fotoğrafını çektirdi.

Kazanamayanlar da unutulmadı

Finale kalamayan yarışmacılar için jüri üyeleriyle birebir geri bildirim buluşmaları düzenlenerek genç sanatçıların gelişimlerine katkı sağlanması hedeflendi. "Genç Profesyonel" kategorisinde birinciye 85 bin TL, ikinciye 65 bin TL, üçüncüye 45 bin TL ödül verildi. "Üniversite" kategorisinde ise birinci 45 bin TL, ikinci 35 bin TL, üçüncü 25 bin TL ödül aldı. Zehra Yıldız Genç Profesyonel Kategorisi Özel Ödülü ve Zehra Yıldız Üniversite Kategorisi Özel Ödülü 25 bin TL, Necdet Aydın Sahne Yorumu Genç Profesyonel Kategorisi Özel Ödülü, Necdet Aydın Sahne Yorumu Üniversite Kategorisi Özel Ödülü ve Jeanette Thompson Özel Ödülü ise 20 bin TL oldu.

Yarışma jürisi

Yarışmanın jürisi, uluslararası saygınlığa sahip isimlerden oluştu. İzmir Devlet Opera ve Balesi eski müdür ve sanat yönetmeni, solist sanatçı, Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğretim Görevlisi Aytül Büyüksaraç, jüri başkanlığını üstlendi. Glyndebourne, Kanada ve Chicago Operaları eski Genel Müdürü Brian Dickie, Bonn Tiyatrosu Opera Direktörü Marcus Carl, Kanttila Management Kurucusu ve Sanat Yönetmeni, opera sanatçısı Kalle Kanttila, opera yapımcısı, Savonlinna Müzik Akademisi Opera Bölüm Başkanı Eija Tolpo, Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Opera Anasanat Dalı Başkanı Prof. Linet Şaul, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Müdürü, keman sanatçısı Emel Akçay Özer, rejisör, Devlet Opera ve Balesi Baş Rejisörü, Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yiğit Günsoy, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Baş Rejisörü, solist sanatçı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Görevlisi, Zehra Yıldız Opera Vakfı Başkanı Caner Akın ise jüri üyesi oldu.