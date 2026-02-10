Genç Solist Yarışması'nda Ödüller Sahiplerini Buldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Genç Solist Yarışması'nda Ödüller Sahiplerini Buldu

10.02.2026 12:15  Güncelleme: 13:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de düzenlenen 18. Ulusal Genç Solist Yarışması, genç opera sanatçılarının yeteneklerini sergiledi. Yarışmada kazananların yanı sıra finale kalamayanlara da geri bildirim fırsatları sunuldu.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Rotary Bölge 2440 ve Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı iş birliğinde bu yıl 18'inci kez Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenen Ulusal Genç Solist Yarışması, genç opera sanatçılarını sanat dünyasıyla buluşturdu. Türkiye'nin dört bir yanından başvuran genç yeteneklerin katıldığı yarışmanın ödülleri, "Üniversite" ve "Genç Profesyonel" olmak üzere iki kategoride sahiplerini buldu.

Ulusal Genç Solist Yarışması kapsamında bu yıl video kayıtları üzerinden yapılan ön eleme sonucunda 97 başvuru arasından seçilen 61 yarışmacı, İzmir'de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi sahnesinde performans sergileme hakkı kazandı. Yarışmanın ikinci elemesi ve yarı finalin ardından Üniversite kategorisi ile Genç Profesyoneller kategorisinde kazananlar açıklandı. Üniversite kategorisinde birincilik ödülü Muhammed Gökberk, ikincilik ödülü Berkan Demir ve üçüncülük ödülü İdil Meryem Karakuzu'nun olurken, Zehra Yıldız Opera Vakfı Özel Ödülü Ali İsmail Doğrukul'a, Necdet Aydın Sahne Yorumu Özel Ödülü ise Alpaslan Sevim'e verildi. Genç Profesyoneller kategorisinde birincilik Enes Aksu, ikincilik Kemal Atakan Korkmaz ve üçüncülük Selen Doğa Yeni Ekinci'nin oldu. Necdet Aydın Sahne Yorumu Özel Ödülü Kemal Atakan Korkmaz'a verilirken, Jeanette Thompson Özel Ödülü Ayben Bağcı'ya, Zehra Yıldız Opera Vakfı Özel Ödülü ise Eda Umay Akan'a layık görüldü. Yarışmada dereceye giren bazı yarışmacılar, jüri üyeleri tarafından yurt dışında eğitim ve sanat fırsatları için davet aldı. Ödül töreninde duygusal anlar yaşanırken, her iki kategorinin kazananları jüri üyeleri, piyanist hocalar ve sponsorlarla birlikte 2026 yarışmasının anı fotoğrafını çektirdi.

Kazanamayanlar da unutulmadı

Finale kalamayan yarışmacılar için jüri üyeleriyle birebir geri bildirim buluşmaları düzenlenerek genç sanatçıların gelişimlerine katkı sağlanması hedeflendi. "Genç Profesyonel" kategorisinde birinciye 85 bin TL, ikinciye 65 bin TL, üçüncüye 45 bin TL ödül verildi. "Üniversite" kategorisinde ise birinci 45 bin TL, ikinci 35 bin TL, üçüncü 25 bin TL ödül aldı. Zehra Yıldız Genç Profesyonel Kategorisi Özel Ödülü ve Zehra Yıldız Üniversite Kategorisi Özel Ödülü 25 bin TL, Necdet Aydın Sahne Yorumu Genç Profesyonel Kategorisi Özel Ödülü, Necdet Aydın Sahne Yorumu Üniversite Kategorisi Özel Ödülü ve Jeanette Thompson Özel Ödülü ise 20 bin TL oldu.

Yarışma jürisi

Yarışmanın jürisi, uluslararası saygınlığa sahip isimlerden oluştu. İzmir Devlet Opera ve Balesi eski müdür ve sanat yönetmeni, solist sanatçı, Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğretim Görevlisi Aytül Büyüksaraç, jüri başkanlığını üstlendi. Glyndebourne, Kanada ve Chicago Operaları eski Genel Müdürü Brian Dickie, Bonn Tiyatrosu Opera Direktörü Marcus Carl, Kanttila Management Kurucusu ve Sanat Yönetmeni, opera sanatçısı Kalle Kanttila, opera yapımcısı, Savonlinna Müzik Akademisi Opera Bölüm Başkanı Eija Tolpo, Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Opera Anasanat Dalı Başkanı Prof. Linet Şaul, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Müdürü, keman sanatçısı Emel Akçay Özer, rejisör, Devlet Opera ve Balesi Baş Rejisörü, Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yiğit Günsoy, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Baş Rejisörü, solist sanatçı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Görevlisi, Zehra Yıldız Opera Vakfı Başkanı Caner Akın ise jüri üyesi oldu.

Kaynak: ANKA

Etkinlik, Kültür, Güncel, İzmir, Müzik, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Genç Solist Yarışması'nda Ödüller Sahiplerini Buldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otoyoldaki eğlence çok pahalıya mal oldu Otoyoldaki eğlence çok pahalıya mal oldu
İlkokulda yangın çıktı öğrenciler tahliye edildi İlkokulda yangın çıktı; öğrenciler tahliye edildi
Sakarya’da silahını temizlerken kazara kendisini vuran polis hastanede hayatını kaybetti Sakarya'da silahını temizlerken kazara kendisini vuran polis hastanede hayatını kaybetti
Galatasaray’ın Kenan Yıldız’ı durdurma planı hazır Galatasaray'ın Kenan Yıldız'ı durdurma planı hazır
Bu akşam sahadalar mı Tedesco Kante ve Cherif kararını en sonunda verdi Bu akşam sahadalar mı? Tedesco Kante ve Cherif kararını en sonunda verdi
Türkiye’nin konuştuğu Barış’ın yeni işini ve son halini görenler şaşıp kalıyor Türkiye'nin konuştuğu Barış'ın yeni işini ve son halini görenler şaşıp kalıyor

13:08
Beklenen veriler geldi: İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz
Beklenen veriler geldi: İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz
12:37
4 kişinin öldüğü aile katliamında yeni detaylar Annesini ve kızını arabada vurmuş
4 kişinin öldüğü aile katliamında yeni detaylar! Annesini ve kızını arabada vurmuş
12:32
Ermenistan’dan kritik hamle: ABD’den 11 milyon dolara İHA aldılar
Ermenistan'dan kritik hamle: ABD'den 11 milyon dolara İHA aldılar
12:07
Şıvga Gerez hayatını kaybetti Kurtlar Vadisi’nde ’Cerrahpaşalıların Ablası’ydı
Şıvga Gerez hayatını kaybetti! Kurtlar Vadisi'nde 'Cerrahpaşalıların Ablası'ydı
11:59
Trump’ın yardımcısından Türkiye’yi ayağa kaldıracak ziyaret
Trump'ın yardımcısından Türkiye'yi ayağa kaldıracak ziyaret
11:43
Yok böyle mesaj Reklamı izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Yok böyle mesaj! Reklamı izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 13:29:40. #7.11#
SON DAKİKA: Genç Solist Yarışması'nda Ödüller Sahiplerini Buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.