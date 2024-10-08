Ulusal Gün tatilinde 13,57 milyon yolcu geçiş yaptı

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BEİJİNG, 8 Ekim (Xinhua) -- Çin anakarasındaki sınır kontrol yetkililerine göre, 1-7 Ekim tarihleri arasındaki Ulusal Gün tatili sırasında yaklaşık 13,57 milyon gelen ve giden yolcu kaydedildi.

Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı'ndan Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre, anakaradaki en uzun resmi tatillerden biri olan yedi günlük sürede 606.000 araç sınırlardan geçiş yaptı.

Tatil süresince anakarada bildirilen suç vakalarının sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,7, asayiş olaylarının sayısı ise yüzde 20,4 oranında azaldı.

Günlük ortalama 580.000 polis ve yardımcı polis memurunun tatil boyunca turistleri kamu güvenliği tehditlerinden korumak üzere çalıştığı belirtildi.