Ulusal Vefa Programı'na 2,7 Milyar Lira Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ulusal Vefa Programı'na 2,7 Milyar Lira Destek

22.07.2025 12:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ulusal Vefa Programı kapsamında temmuz ayında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) 898 milyon lira aktarıldığını, yılın 7 ayında sağlanan toplam desteğin 2,7 milyar liraya ulaştığını bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ulusal Vefa Programı kapsamında temmuz ayında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) 898 milyon lira aktarıldığını, yılın 7 ayında sağlanan toplam desteğin 2,7 milyar liraya ulaştığını bildirdi.

Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Ulusal Vefa Programı ile ihtiyaç sahiplerine, temel ihtiyaçlarını ve öz bakımlarını yerine getiremeyen yaşlılar, engelliler, ağır kronik hastalığı bulunan vatandaşlara destek olduklarını belirtti.

Sosyal hizmet modellerini vatandaşların ihtiyaçları ve günün koşulları doğrultusunda geliştirmeye çalıştıklarını aktaran Göktaş, bu kapsamda hayata geçirilen Ulusal Vefa Programı'nın, 2022 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle ulusal program haline getirildiğini anımsattı.

Programa dahil olan vatandaşları düzenli periyotlarla ziyaret ederek evlerinin ve kişisel temizliklerinin sağlandığını kaydeden Göktaş, çalışmaları yürüten vefa destek gruplarının büyük bölümünün kadınlardan, sosyal yardım alan veya geriatri bölümü mezunları ile yaşlı bakımı konusunda sertifika sahibi personelden oluştuğu bilgisini verdi.

Göktaş, programın, 60 yaş üzeri vatandaşlar, engelliler, yalnız yaşayan yardıma muhtaç bireyler ve üçten fazla 16 yaş altı çocuğu bulunan tek ebeveynli aileler gibi kırılgan gruplara odaklandığını belirtti.

Vakıf personellerinin sahada yürüttüğü çalışmalar ve ev ziyaretleri aracılığıyla tespit edilen vatandaşların da program kapsamına alındığını bildiren Göktaş, programa başvurmak isteyenlerin, bulundukları illerdeki veya ilçelerdeki SYDV'lere başvurarak hizmetten faydalanabildiğini aktardı.

Bu yıl 2,7 milyar lira kaynak aktarıldı

Programın bu yılki bütçesi için 3,8 milyar lira kaynak ayırdıklarını hatırlatan Göktaş, temmuz ayında aktarılan 898 milyon lira kaynak ile şu ana kadar SYDV'lere 2,7 milyar lira kaynak sağladıklarını bildirdi.

Göktaş, bugüne kadar programdan 128 bin vatandaşın yararlandığı bilgisini vererek "Engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın huzurlu bir hayat sürmeleri ve toplumsal hayata katılımlarını artırmak amacıyla her zaman yanlarında olmaya gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Mahinur Özdemir Göktaş, Mahinur Özdemir Göktaş, Engelliler, Ekonomi, Güncel, Vakıf, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ulusal Vefa Programı'na 2,7 Milyar Lira Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Filenin Sultanları’na büyük ayıp Filenin Sultanları'na büyük ayıp
3 milyon ehliyet çöp olacak Sürücüler dikkat, 10 gün kaldı 3 milyon ehliyet çöp olacak! Sürücüler dikkat, 10 gün kaldı
Köylüler mezarlıkta vardiyalı nöbet tutuyor Koparılması halinde 500 bin lira cezası var Köylüler mezarlıkta vardiyalı nöbet tutuyor! Koparılması halinde 500 bin lira cezası var
Mert Hakan Yandaş 2 yıllık imzayı atıyor Mert Hakan Yandaş 2 yıllık imzayı atıyor
Etkin pişmanlık ifadesinde ’İmamoğlu’ iddiası: Seçim için para topladı Etkin pişmanlık ifadesinde 'İmamoğlu' iddiası: Seçim için para topladı
Camide komşusunun boğazını kesen caninin ifadesi en az olay kadar vahim Camide komşusunun boğazını kesen caninin ifadesi en az olay kadar vahim
Soruşturma açılan 29 kişi kim Bakan Tekin “Aralarında polisler de var“ diyerek açıkladı Soruşturma açılan 29 kişi kim? Bakan Tekin "Aralarında polisler de var" diyerek açıkladı
Öcalan’ın kendisi için bir istediği var İmralı Heyeti üyesi açıkladı Öcalan'ın kendisi için bir istediği var! İmralı Heyeti üyesi açıkladı
Bangladeş’te savaş uçağı okul kampüsüne düştü: En az 18 kişi hayatını kaybetti Bangladeş'te savaş uçağı okul kampüsüne düştü: En az 18 kişi hayatını kaybetti
Galatasaray’dan Osimhen’e sözleşme Galatasaray'dan Osimhen'e sözleşme
Fenerbahçe’yi 219 gün sonra yıkan haber Fenerbahçe'yi 219 gün sonra yıkan haber

11:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı endişelendiren rakam: Bu hayra alamet değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı endişelendiren rakam: Bu hayra alamet değil
11:33
Beşiktaş’ın Shakhtar maçı kadrosu belli oldu 4 futbolcu UEFA’ya bildirilmedi
Beşiktaş'ın Shakhtar maçı kadrosu belli oldu! 4 futbolcu UEFA'ya bildirilmedi
10:49
Ölen sevgilisini streç filme sarıp 2 gün beraber yaşadı
Ölen sevgilisini streç filme sarıp 2 gün beraber yaşadı
00:41
İki ili saran yangının büyüklüğünü anlatan görüntü Alevlerden hortum oluştu
İki ili saran yangının büyüklüğünü anlatan görüntü! Alevlerden hortum oluştu
16:27
Trafik kavgasında beklenmedik son: Cüsseli saldırgan iki kez yere yığıldı
Trafik kavgasında beklenmedik son: Cüsseli saldırgan iki kez yere yığıldı
16:25
ABD Ankara Büyükelçisi: İsrail Suriye’yi parçalanmış görmek istiyor
ABD Ankara Büyükelçisi: İsrail Suriye'yi parçalanmış görmek istiyor
16:24
Ukraynalı yetkili, Putin’e ihanet eden pilotun öldürüldüğü otelde ölü bulundu
Ukraynalı yetkili, Putin'e ihanet eden pilotun öldürüldüğü otelde ölü bulundu
16:18
Yer: Konya ’’Bize iş yaptırmıyorsunuz’’ deyip polislere saldırdılar
Yer: Konya! ''Bize iş yaptırmıyorsunuz'' deyip polislere saldırdılar
16:06
Trabzonspor’da Saul Niguez transferi iptal Uçağa binmekten son anda vazgeçti
Trabzonspor'da Saul Niguez transferi iptal! Uçağa binmekten son anda vazgeçti
16:00
Yarış Spikeri Esen Gök’ten Üzücü Haber
Yarış Spikeri Esen Gök'ten Üzücü Haber
15:55
RAMS Başakşehir’in Konferans Ligi’ndeki muhtemel rakibi belli oldu
RAMS Başakşehir'in Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu
15:42
Genç kadın evinde ölü bulundu, kocası İzmir’de yakalandı
Genç kadın evinde ölü bulundu, kocası İzmir'de yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2025 12:29:55. #7.12#
SON DAKİKA: Ulusal Vefa Programı'na 2,7 Milyar Lira Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.