Uluslararası Acil Yardım Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi

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İçişleri Bakanlığınca Uluslararası Acil Yardım Harcamaları Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, uluslararası acil yardım faaliyetleri ödeneğinin, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) uluslararası acil yardım özel hesabına aktarılması, harcanması, muhasebeleştirilmesi ve denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, AFAD'ın bütçesinde ayrılan uluslararası acil yardım faaliyetleri ödeneği, bütçesine gider kaydedilmek suretiyle AFAD'ın uluslararası acil yardım özel hesabına aktarılarak kullanılacak.

AFAD Başkanlığınca uygun görülen hallerde, Başkanlık uluslararası acil yardım özel hesabından, görevli kurumların uluslararası acil yardım özel hesaplarına, bu yönetmelik kapsamında yürütülecek uluslararası acil yardım faaliyetlerinde kullanılmak üzere aktarma yapılabilecek. Görevli kurumlar da söz konusu hesaba aktarma yapabilecek.

Uluslararası acil yardımlar, kalkınma yardımlarını kapsamayacak.

Yurt dışında meydana gelen doğal afetler, teknolojik afetler, savaş ve toplumsal çatışmalar sonucunda can güvenliği, açlık, susuzluk, kıtlık, salgın hastalık, kitlesel göç ve benzeri nedenlerle ihtiyaç sahipleri için uluslararası acil yardımların karşılanmasına yönelik harcama, ödeme ve diğer giderlerle bu kapsamda yürütülecek faaliyetlere yönelik zorunlu harcama, ödeme ve giderler ilgili uluslararası acil yardım özel hesabından karşılanacak.

Belirtilen bu haller dışında uluslararası acil yardım özel hesaplarından harcama yapılamayacak.

Uluslararası acil yardım özel hesapları Sayıştay denetimine tabi olacak.