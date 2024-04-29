Uluslararası Adalet Divanı, Ekvador'un Meksika'yı suçladığı dava açtığını bildirdi - Son Dakika
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Uluslararası Adalet Divanı, Ekvador'un Meksika'yı suçladığı dava açtığını bildirdi

Uluslararası Adalet Divanı, Ekvador\'un Meksika\'yı suçladığı dava açtığını bildirdi

Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Ekvador'un, eski Devlet Başkan Yardımcısı Jorge Glas'ı ceza soruşturmasından korumak için Kito Büyükelçiliğinde tutmakla suçladığı Meksika aleyhine dava açtığını duyurdu. Ekvador, Meksika'yı diplomatik misyon binalarını kötüye kullanmakla suçlarken, Meksika ise Ekvador'un iç işlerine müdahale etmekle suçlanıyor. Bu olay sonucunda Meksika ve Ekvador arasındaki diplomatik ilişkilerin askıya alınması gündeme gelmişti.

29.04.2024 21:19
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Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Ekvador'un, eski Devlet Başkan Yardımcısı Jorge Glas'ı ceza soruşturmasından korumak için Kito Büyükelçiliğinde tutmakla suçladığı Meksika aleyhine dava açtığını bildirdi.

UAD'den yapılan yazılı açıklamada, Ekvador'un, eski Devlet Başkan Yardımcısı Glas'ı 17 Aralık 2023'te Kito'daki Büyükelçiliğine alan ve 5 Nisan 2024'e kadar burada tutan Meksika'yı, diplomatik misyon binalarını amacına aykırı ve kötüye kullanmakla suçladığı kaydedildi.

Meksika'nın, Ekvador makamlarının Glas hakkında başlattığı soruşturmayı engellemeyi ve ceza almasının önüne geçmeyi amaçladığını iddia eden Ekvador'un, Meksika'yı hukuka aykırı bir şekilde Glas'a siyasi sığınma hakkı tanıyarak iç işlerine müdahale etmekle suçladığı ifade edildi.

Meksika, Aralık 2023'ten bu yana Meksika'nın Kito Büyükelçiliğinde kalan eski Ekvador Devlet Başkan Yardımcısı Glas'ı gözaltına almak için Büyükelçiliğe baskın yapan Ekvador aleyhine, diplomatik dokunulmazlıkları ihlal ettiği gerekçesiyle 11 Nisan'da UAD'de dava açmıştı.

Ne olmuştu?

Ekvador polisi, eski Ekvador Devlet Başkan Yardımcısı Jorge Glas'ı gözaltına almak için Aralık 2023'ten bu yana kaldığı Meksika'nın Kito Büyükelçiliğine baskın yapmıştı.

Büyükelçiliğin Siyasi İşler Sorumlusu Roberto Canseco, gazetecilere açıklamasında, Ekvador polisinin içeriye zorla girdiğini ve personele saldırdığını belirtmişti.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, yasal yollara başvurulması için Dışişleri Bakanı'na talimat verdiğini kaydederek "Bu, uluslararası hukukun ve Meksika'nın egemenliğinin açık bir ihlalidir. Ekvador hükümetiyle diplomatik ilişkilerin derhal askıya alınması için talimatımı verdim." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

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