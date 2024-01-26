 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'in Gazze'deki fiillerine ilişkin tedbir kararı açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi

Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'in Gazze'deki fiillerine ilişkin tedbir kararı açıkladı

Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Adalet Divanı önünde toplanan göstericiler, İsrail'in Gazze'deki soykırımına ilişkin alınan tedbir kararının Gazze'deki insani dramın azalmasına katkı sağlayacağını umut ediyor. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine açtığı davanın ihtiyati tedbir kararıyla birlikte, göstericiler adaletin yerini bulmasını bekliyor. Göstericiler, İsrail'in Gazze'deki fiillerinin soykırım olduğunu ve bu durumun tüm insanlığın ortak davası haline geldiğini vurguluyor. Ayrıca, ABD'nin İsrail'e verdiği desteğin sonlandırılmasını ve uluslararası toplumun adım atmasını bekliyorlar.

Uluslararası Adalet Divanı, İsrail\'in Gazze\'deki fiillerine ilişkin tedbir kararı açıkladı
26.01.2024 - 20:47,
Abone Ol

İsrail'in, Gazze'deki soykırımına ilişkin Uluslararası Adalet Divanının (UAD) açıkladığı tedbir kararlarını dinlemek üzere, Hollanda'nın Lahey kentindeki Divan önünde toplanan göstericiler, kararın Gazze'deki insani dramın azalmasına katkı sağlayacağını öngörüyor.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, İsrail'in Gazze'deki fiillerinin Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle UAD'de açtığı davanın ihtiyati tedbir kararı açıklandı.

Kararı takip etmek üzere UAD binası önünde toplanan göstericiler, Divan'ın kararıyla birlikte Gazze'deki insani dramın azalmasını umut ediyor.

"Bu insan onuruna sahip olan herkesin davası"

Gösteriyi organize eden kuruluşlardan Avrupa Gençlik Derneğinin Başkanı Bilal Yanık, AA muhabirine, 100 günü aşan zulmün neticesinde UAD tarafından verilecek kararı dinlemek için toplandıklarını belirtti.

Yanık, "Bu dava bir nebze de olsa gönlümüze su serpti. UAD'nin vereceği karar hakkında büyük bir beklenti içinde değildik. En azından bu tedbir kararının alınması bizi sevindirdi." dedi.

Divan'ın kararıyla Gazze'deki insanı dramı azalmasını beklediklerini ve Gazze'de yaşananların tüm insanlığın ortak davası haline geldiğini kaydeden Yanık, "Bu insan onuruna sahip olan herkesin davası." ifadesini kullandı.

"Ateşkese de ihtiyacımız var"

Divan önündeki gösteriye elindeki "Soykırımı durdur" yazılı pankartla katılan ABD'li Lia Millar, kararın doğru yönde atılmış bir adım olduğunu kaydederek "Soykırımı sona erdirmek için sadece adımlara değil, ateşkese de ihtiyacımız var. Şimdi uluslararası toplumun bu yönde adım atmasını bekliyoruz." diye konuştu.

ABD yönetiminin İsrail'e verdiği desteği sonlandırmasını ümit ettiğini dile getiren Millar, "Böyle kriz zamanlarında umudunuzu diri tutmanız zor. 100 günü aşan süredir Filistin'de soykırım yaşanması ve Joe Biden'ın İsrail'e, Netanyahu'ya desteğini devam ettirmesi kalp kırıcı bir durum." dedi.

Hollanda'da yaşayan Millar, Gazze'deki soykırıma rağmen ABD'nin, İsrail'e destek vermesi sebebiyle İsrail dışındaki devletlere de dava açılabileceğini söyledi.

ABD'nin, İsrail'e ve siyonizme verdiği desteğin kökeninin uzun bir tarihe dayandığını dile getiren Millar, siyonizmin kuruluşunda ABD'deki Evanjeliklerin önemli rol oynadığını belirterek "Sanırım Orta Doğu'da bir müttefike sahip olmak ABD'nin menfaatine bir durum." diye konuştu.

Hukuken kaçış yolu daraldı

Filistin'e destek için gösteriye katılan Hollandalı Yvonne Snitjer, "Bazı ülkeler, sevmedikleri insanları öldürerek adaleti görmezden geliyorlar." diyerek UAD'nin kararıyla birlikte bazı devletlerin İsrail'e destek vermek için kullandıkları hukuki yolların daraldığını belirtti.

Tedbir kararının nihai bir karar olmadığını ve geçici bir karar olduğunu söyleyen Snitjer, "Bir uluslararası hukuk uzmanından dinlediğime göre, birçok savaş suçlusu adaletle yüzleşmemek için gerekçeler bulabiliyor. Bu karar, hukukun esnetilmesinin önüne geçilmesi ve adaletten kaçış yolunun daralması anlamına geliyor." diye konuştu.

Grup, göstericinin ardından Lahey tren istasyonuna doğru yürüyüşe geçti.

Uluslararası Adalet Divanında İsrail aleyhine açılan soykırım davası

Güney Afrika Cumhuriyeti, 29 Aralık 2023'te, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanında (UAD) dava açtı.

Güney Afrika, Gazze'deki durumun aciliyet teşkil etmesi sebebiyle UAD'den ihtiyati tedbirlere hükmetmesini istedi ve tedbir talebine ilişkin duruşmalar 11-12 Ocak tarihlerinde Lahey'deki Barış Sarayı'nda yapıldı.

Divan, 26 Ocak'ta açıkladığı tedbir kararlarında, İsrail'in Soykırım Sözleşmesi'nin 2. maddesinde tanımlanan fiillerin işlenmemesi için elinden gelen tüm önlemleri almasına, İsrail ordusunun Soykırım Sözleşmesi'nin 2. maddesindeki fiilleri işlemesini engelleyecek önlemleri ivedilikle almasına, Gazze'deki Filistinlilere yönelik soykırım çağrısı yapanları önlemek, engellemek ve cezalandırmak için gereken tüm adımları atmasına, Gazze'deki Filistinlilerin karşılaştığı olumsuz yaşam koşullarını ortadan kaldırmak için ihtiyaç duyulan temel hizmetlere ve insani yardımın sağlanmasını mümkün kılan acil ve etkili önlemleri almasına, Gazze'deki Filistinlilere karşı Soykırım Sözleşmesi'nin ihlalini gösteren delillerin yok edilmesini önlemek ve korunmasını sağlamak için etkili tedbirler almasına, kararın yürürlüğe girmesinden itibaren bir ay içinde, alınan tüm tedbirler hakkında Mahkeme'ye bir rapor sunmasına hükmetti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Hollanda, İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'in Gazze'deki fiillerine ilişkin tedbir kararı açıkladı - Son Dakika


20:57
Yemek siparişleri gelmeyince dönerciye kurşun yağdırdılar Yemek siparişleri gelmeyince dönerciye kurşun yağdırdılar
20:33
UAD'nin İsrail'le ilgili soykırım kararı dünya basınında geniş yankı buldu UAD'nin İsrail'le ilgili soykırım kararı dünya basınında geniş yankı buldu
19:44
ABD'de 25 eyaletten Biden'a karşı ortak bildiri ABD'de 25 eyaletten Biden'a karşı ortak bildiri
19:40
Zihinsel engelli genç, annesini bıçaklayarak öldürdü Zihinsel engelli genç, annesini bıçaklayarak öldürdü
19:28
Kanada ve Türkiye silah ambargosunun kaldırılması için anlaşmaya vardı Kanada ve Türkiye silah ambargosunun kaldırılması için anlaşmaya vardı
18:41
CHP'nin Beykoz adayı merak konusu oldu, 3 isim ön planda CHP'nin Beykoz adayı merak konusu oldu, 3 isim ön planda
18:11
Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP'den istifa etti Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP'den istifa etti
17:49
AK Parti'den UAD'ın İsrail kararına ilişkin açıklama: Netanyahu yönetimi tarih önünde hesap verecek AK Parti'den UAD'ın İsrail kararına ilişkin açıklama: Netanyahu yönetimi tarih önünde hesap verecek

Son Dakika
20:57 Yemek siparişleri gelmeyince dönerciye kurşun yağdırdılar
20:33 UAD'nin İsrail'le ilgili soykırım kararı dünya basınında geniş yankı buldu
19:44 ABD'de 25 eyaletten Biden'a karşı ortak bildiri
19:40 Zihinsel engelli genç, annesini bıçaklayarak öldürdü
19:28 Kanada ve Türkiye silah ambargosunun kaldırılması için anlaşmaya vardı
18:41 CHP'nin Beykoz adayı merak konusu oldu, 3 isim ön planda
18:11 Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP'den istifa etti
17:49 AK Parti'den UAD'ın İsrail kararına ilişkin açıklama: Netanyahu yönetimi tarih önünde hesap verecek
17:21 MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
17:13 Netanyahu'dan Uluslararası Adalet Divanının "soykırım" kararına tepki: İsrail, kendisini savunmaya devam edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2024 22:09:23. #1.12#
SON DAKİKA: Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'in Gazze'deki fiillerine ilişkin tedbir kararı açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement