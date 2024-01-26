Uluslararası Adalet Divanı, İsrail\'in Gazze\'deki fiillerine ilişkin tedbir kararı açıkladı

İsrail'in, Gazze'deki soykırımına ilişkin Uluslararası Adalet Divanının (UAD) açıkladığı tedbir kararlarını dinlemek üzere, Hollanda'nın Lahey kentindeki Divan önünde toplanan göstericiler, kararın Gazze'deki insani dramın azalmasına katkı sağlayacağını öngörüyor.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, İsrail'in Gazze'deki fiillerinin Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle UAD'de açtığı davanın ihtiyati tedbir kararı açıklandı.

Kararı takip etmek üzere UAD binası önünde toplanan göstericiler, Divan'ın kararıyla birlikte Gazze'deki insani dramın azalmasını umut ediyor.

"Bu insan onuruna sahip olan herkesin davası"

Gösteriyi organize eden kuruluşlardan Avrupa Gençlik Derneğinin Başkanı Bilal Yanık, AA muhabirine, 100 günü aşan zulmün neticesinde UAD tarafından verilecek kararı dinlemek için toplandıklarını belirtti.

Yanık, "Bu dava bir nebze de olsa gönlümüze su serpti. UAD'nin vereceği karar hakkında büyük bir beklenti içinde değildik. En azından bu tedbir kararının alınması bizi sevindirdi." dedi.

Divan'ın kararıyla Gazze'deki insanı dramı azalmasını beklediklerini ve Gazze'de yaşananların tüm insanlığın ortak davası haline geldiğini kaydeden Yanık, "Bu insan onuruna sahip olan herkesin davası." ifadesini kullandı.

"Ateşkese de ihtiyacımız var"

Divan önündeki gösteriye elindeki "Soykırımı durdur" yazılı pankartla katılan ABD'li Lia Millar, kararın doğru yönde atılmış bir adım olduğunu kaydederek "Soykırımı sona erdirmek için sadece adımlara değil, ateşkese de ihtiyacımız var. Şimdi uluslararası toplumun bu yönde adım atmasını bekliyoruz." diye konuştu.

ABD yönetiminin İsrail'e verdiği desteği sonlandırmasını ümit ettiğini dile getiren Millar, "Böyle kriz zamanlarında umudunuzu diri tutmanız zor. 100 günü aşan süredir Filistin'de soykırım yaşanması ve Joe Biden'ın İsrail'e, Netanyahu'ya desteğini devam ettirmesi kalp kırıcı bir durum." dedi.

Hollanda'da yaşayan Millar, Gazze'deki soykırıma rağmen ABD'nin, İsrail'e destek vermesi sebebiyle İsrail dışındaki devletlere de dava açılabileceğini söyledi.

ABD'nin, İsrail'e ve siyonizme verdiği desteğin kökeninin uzun bir tarihe dayandığını dile getiren Millar, siyonizmin kuruluşunda ABD'deki Evanjeliklerin önemli rol oynadığını belirterek "Sanırım Orta Doğu'da bir müttefike sahip olmak ABD'nin menfaatine bir durum." diye konuştu.

Hukuken kaçış yolu daraldı

Filistin'e destek için gösteriye katılan Hollandalı Yvonne Snitjer, "Bazı ülkeler, sevmedikleri insanları öldürerek adaleti görmezden geliyorlar." diyerek UAD'nin kararıyla birlikte bazı devletlerin İsrail'e destek vermek için kullandıkları hukuki yolların daraldığını belirtti.

Tedbir kararının nihai bir karar olmadığını ve geçici bir karar olduğunu söyleyen Snitjer, "Bir uluslararası hukuk uzmanından dinlediğime göre, birçok savaş suçlusu adaletle yüzleşmemek için gerekçeler bulabiliyor. Bu karar, hukukun esnetilmesinin önüne geçilmesi ve adaletten kaçış yolunun daralması anlamına geliyor." diye konuştu.

Grup, göstericinin ardından Lahey tren istasyonuna doğru yürüyüşe geçti.

Uluslararası Adalet Divanında İsrail aleyhine açılan soykırım davası

Güney Afrika Cumhuriyeti, 29 Aralık 2023'te, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanında (UAD) dava açtı.

Güney Afrika, Gazze'deki durumun aciliyet teşkil etmesi sebebiyle UAD'den ihtiyati tedbirlere hükmetmesini istedi ve tedbir talebine ilişkin duruşmalar 11-12 Ocak tarihlerinde Lahey'deki Barış Sarayı'nda yapıldı.

Divan, 26 Ocak'ta açıkladığı tedbir kararlarında, İsrail'in Soykırım Sözleşmesi'nin 2. maddesinde tanımlanan fiillerin işlenmemesi için elinden gelen tüm önlemleri almasına, İsrail ordusunun Soykırım Sözleşmesi'nin 2. maddesindeki fiilleri işlemesini engelleyecek önlemleri ivedilikle almasına, Gazze'deki Filistinlilere yönelik soykırım çağrısı yapanları önlemek, engellemek ve cezalandırmak için gereken tüm adımları atmasına, Gazze'deki Filistinlilerin karşılaştığı olumsuz yaşam koşullarını ortadan kaldırmak için ihtiyaç duyulan temel hizmetlere ve insani yardımın sağlanmasını mümkün kılan acil ve etkili önlemleri almasına, Gazze'deki Filistinlilere karşı Soykırım Sözleşmesi'nin ihlalini gösteren delillerin yok edilmesini önlemek ve korunmasını sağlamak için etkili tedbirler almasına, kararın yürürlüğe girmesinden itibaren bir ay içinde, alınan tüm tedbirler hakkında Mahkeme'ye bir rapor sunmasına hükmetti.