Uluslararası Adalet Divanı\'nın Gazze kararı bekleniyor

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İsrail yönetiminin, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) yarın açıklayacağı kararda, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların sonlandırılması ve bölgeye insani yardımların artırılmasına hükmetmesini beklediği bildirildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunda adı açıklanmayan İsrailli yetkililere dayandırılan haberde, Tel Aviv yönetiminin UAD'nin İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarının sonlandırılması yönünde karar alabileceğini beklediği belirtildi.

Haberde, UAD'nin Gazze'ye saldırıları sonlandırmasına hükmetse bile İsrail'in bu karara uymayacağı ifade edildi.

Ayrıca UAD'nin Güney Afrika'nın talebini kabul etmesi halinde İsrail'in kararı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne taşımayı planladığı ve ABD'nin burada veto yetkisini kullanmasını ümit ettiği kaydedildi.

Öte yandan Yediot Ahronot gazetesinde yer alan haberde ise UAD'nin Gazze'ye insani yardımların artırılmasına karar vermesinin de beklendiği aktarıldı.

Güney Afrika, İsrail'in Refah'ta başlattığı saldırıların Gazzelilerin haklarını telafisi mümkün olmayan şekilde zarara uğrattığı gerekçesiyle 10 Mayıs'ta UAD'ye başvurarak İsrail aleyhine yeni tedbirler talep etmişti.

UAD'nin 16-17 Mayıs'taki duruşmalarda görüşülen taleplere ilişkin kararını yarın TSİ 16'da açıklayacak.