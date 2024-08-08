Uluslararası Adalet Divanı, Türkiye'nin Güney Afrika-İsrail soykırım davasına müdahillik bildirimini kabul etti - Son Dakika
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Uluslararası Adalet Divanı, Türkiye'nin Güney Afrika-İsrail soykırım davasına müdahillik bildirimini kabul etti

Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Türkiye'nin, Soykırım Sözleşmesi'nin ihlali gerekçesiyle Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı davaya müdahillik bildiriminde bulunduğunu duyurdu.

08.08.2024 00:42
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Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Türkiye'nin, Soykırım Sözleşmesi'nin ihlali gerekçesiyle Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı davaya müdahillik bildiriminde bulunduğunu duyurdu.

Uluslararası Adalet Divanından yapılan yazılı açıklamada, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi çerçevesinde İsrail'e açtığı davaya Türkiye'nin müdahillik bildiriminde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, Türkiye'nin, Divan Statüsü'nün 63. maddesi uyarınca, "davaya taraf olan Devletler dışındaki Devletlerin taraf olduğu bir sözleşmenin yorumlanması söz konusu olduğunda, bu Devletlerin her biri davaya müdahil olma hakkına sahiptir." hükmü uyarınca müdahillik bildirimi yaptığı kaydedildi.

Türkiye'nin, Soykırım Sözleşmesi'nin I, II, III, IV, V ve VI. maddelerinin doğru bir şekilde yorumlanmasına yönelik beyanlar sunduğu aktarılan açıklamada, Türkiye'nin ayrıca "Statü'nün 62. Maddesi uyarınca müdahil olma izni talebinde bulunma hakkını saklı tutar." ifadesini kullandığı bilgisine yer verildi.

Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal, AK Parti İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Cüneyt Yüksel, Türkiye- Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel ile Anayasa Komisyon Üyesi ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan'dan oluşan heyet, İsrail'e karşı açılan soykırım davasına Türkiye'nin müdahillik bildirimini bugün UAD yazmanlığına iletmişti.

Türkiye böylece Nikaragua, Kolombiya, Libya, Meksika, Filistin ve İspanya'nın ardından UAD'deki Güney Afrika-İsrail arasındaki soykırım davasına müdahillik bildiriminde bulunan yedinci ülke oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Uluslararası Adalet Divanı, Türkiye'nin Güney Afrika-İsrail soykırım davasına müdahillik bildirimini kabul etti - Son Dakika

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