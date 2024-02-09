Uluslararası Af Örgütü: İsrail'in Refah'a saldırı düzenleme olasılığı soykırım riski taşıyor - Son Dakika
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Uluslararası Af Örgütü: İsrail'in Refah'a saldırı düzenleme olasılığı soykırım riski taşıyor

Uluslararası Af Örgütü: İsrail\'in Refah\'a saldırı düzenleme olasılığı soykırım riski taşıyor

Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnes Callamard, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah'a saldırı düzenleme olasılığına ilişkin, Filistinlilerin gidecek hiçbir yeri olmadığını belirterek, 'Uluslararası toplumun, soykırımı önlemek için harekete geçme yükümlülüğü var.' ifadesini kullandı. Örgütün, Gazze'deki Filistinlilerin 'ciddi soykırım riski altında olduğunu' yinelediğini vurgulayan Callamard, 'Uluslararası toplumun, soykırımı önlemek için harekete geçme yükümlülüğü var.' ifadesini kullandı. Örgütün, Refah'ta büyük çoğunluğu yerinden edilmiş 1 milyondan fazla insan için feci sonuçlar doğuracağı uyarısında bulunuldu.

09.02.2024 23:57
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Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) Genel Sekreteri Agnes Callamard, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah'a saldırı düzenleme olasılığına ilişkin, Filistinlilerin gidecek hiçbir yeri olmadığını belirterek, "Uluslararası toplumun, soykırımı önlemek için harekete geçme yükümlülüğü var." ifadesini kullandı.

Callamard, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah'a saldırı olasılığıyla ilgili, "Tahliye mi? Ama Nereye? Gidecek hiçbir yer yok." değerlendirmesinde bulundu.

Örgütün, Gazze'deki Filistinlilerin "ciddi soykırım riski altında olduğunu" yinelediğini vurgulayan Callamard, "Uluslararası toplumun, soykırımı önlemek için harekete geçme yükümlülüğü var." ifadesini kullandı.

"1 milyondan fazla insan için feci sonuçlar doğuracak"

Örgütün, X hesabından yapılan açıklamada da olası operasyonun, Refah'ta büyük çoğunluğu yerinden edilmiş 1 milyondan fazla insan için feci sonuçlar doğuracağı uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Refah'ın kırsal bölgelerine ait uydu görüntüleri, ekimin ortasından bu yana yükselen çadır ve diğer geçici yapı yığınlarını gösteriyor. Refah'ın kentsel bölgelerinde, sokaklarda insan kitlesi ve yeni geçici yapılar görülebiliyor. Pek çok kişi halihazırda birbirini izleyen yerinden edilme dalgalarıyla karşı karşıya kaldı. Eğer bu toplu 'tahliye emirleri' gerçekten verilirse, zorla nakil suçu kapsamına girebilir. Yoğun bombardıman altındaki Refah'a yönelik kara harekatı, gerçek ve yakın soykırım riskiyle karşı karşıya bulunan nüfusa destek sağlamakta zorlanan Gazze'deki tüm insani yardım sistemi üzerinde de feci etki yaratacak."???????

Kaynak: AA

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