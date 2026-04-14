Uluslararası Anadolu Ankası-2026 Tatbikatı Konya'da Gerçekleştirildi

14.04.2026 23:23
Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, 25 timin katıldığı tatbikata gözlemci ülkelerle birlikte katıldı.

(KONYA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, beraberindeki kuvvet komutanlarıyla birlikte Konya'da düzenlenen Uluslararası Anadolu Ankası-2026 Tatbikatı Seçkin Gözlemci Günü'ne katıldı. Tatbikatta Türkiye'nin yanı sıra 4 ülkeden fiili tim, 14 ülkeden ise gözlemci katıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, bugün Konya'da düzenlenen Uluslararası Anadolu Ankası-2026 Tatbikatı Seçkin Gözlemci Günü'ne ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamaya göre Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, beraberinde Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ile tatbikata katıldı.

Tatbikatta, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Özel Kuvvetler Komutanlığından milli unsurlar yer aldı. Tatbikata Türkiye'nin yanı sıra ABD, Azerbaycan, Polonya ve Slovakya'dan toplam 25 tim katıldı.

Öte yandan Avustralya, Belarus, Gürcistan, Hırvatistan, Japonya, Kırgızistan, Kuzey Makedonya, Letonya, Libya, Malezya, Mısır, Özbekistan, Pakistan ve Umman ise tatbikatta gözlemci statüsünde yer aldı.

SOLOTÜRK'ün 15. yıl uçuşunu izlediler

Orgeneral Bayraktaroğlu, kuvvet komutanlarıyla birlikte Türk Hava Kuvvetleri SOLOTÜRK Gösteri Ekibi'nin 15'inci kuruluş yıl dönümü uçuşunu da izledi.

Ayrıca program kapsamında Silah Taktikler Okul Komutanlığı binasının açılışı gerçekleştirildi.

