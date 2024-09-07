Altın Portakal Festivali Filmleri Belirlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Altın Portakal Festivali Filmleri Belirlendi

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yarışacak filmler belirlendi. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda 12 film, Kısa Film Yarışması'nda 10 film, Belgesel Yarışması'nda ise 8 film yarışacak. Festivalde toplamda 18 kısa film ve belgesel yer alacak.

07.09.2024 00:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yarışacak Ulusal Yarışma Filmleri belirlendi.

Festivalin basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 5-12 Ekim'de düzenlenecek festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda 12 film, Kısa Film Yarışması'nda 10 film, Belgesel Yarışması'nda ise 8 film yarışacak.

Prof. Dr. Nilay Ulusoy, Seçil Tanel ve Tunca Arslan'ın ön seçici kurulunu oluşturduğu Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda farklı sinema kültürlerine ait, içinde bolca çeşitlilik içerek geniş bir yelpaze bulunuyor.

Belirlenen 12 film, Ferzan Özpetek'in jüri başkanlığında, sanat yönetmeni Deniz Göktürk Kobanbay, oyuncu Gökçe Bahadır, oyuncu İlker Kaleli, Doç. Dr. Melis Behlil, Melisa Önel ve Mercan Dede'den oluşan ana jüri karşısına çıkacak.

Festivalde, Soner Sert'in yönettiği "Acı Kahve", Necmi Sancak'ın yönettiği "Ayşe", Önder Şengül'ün yönettiği "Balinanın Bilgisi", Ümit Ünal'ın yönettiği "Evcilik", Ayçıl Yeltan'ın yönettiği "Fidan", Kenan Mansur Doğru ve Umut Osman Demirkol'un yönettiği "Galata", Belkıs Bayrak'ın yönettiği "Gülizar", Erhan Tuncer'in yönettiği "Hatırladığım Ağaçlar", Nadim Güç'ün yönettiği "Mukadderat", Selim Evci'nin yönettiği "Savrulan Zaman", Ümran Safter'in yönettiği "Seni Bıraktığım Yerdeyim", Neco Çelik'in yönettiği "Sevgili Katilim Berlin" yarışacak.

Kısa film ve belgesel yarışmalarında 18 film yer alıyor

Prof. Dr. Emine Uçar İlbuğa, Meral Özçınar ve Özge Özyılmaz'ın jürisini oluşturduğu Ulusal Kısa ve Belgesel Film yarışmalarında, 10 film Kısa Film Yarışması'nda, 8 film ise Belgesel Yarışması'nda yarışacak.

Ulusal Kısa Film Yarışması'nda, Oğuzhan Akalın'ın yönettiği "Ağlamak Serbest Gülmek Yasak", Ali Emre Ceylan'ın "Dünyada Öyle Şeyler Olmuyor", Adil Burak Aydın'ın "Hayaller, Umutlar ve Dönen Yunuslar", Begüm Bayrak'ın "Kurtlar", Ece Dizdar'ın "Mükemmel", Cansu Baydar'ın "Neredeyse Kesinlikle Yanlış", Mert Erez'in "Rehber", Baturay Tunçat'ın "Rüyada Olduğunu Fark Ediyor İnsan", Hazal Beril Çam'ın "Sinek Gibi" ve Deniz Büyükkırlı'nın yönettiği "Tavuk Suyuna Çorba" filmleri yer alacak.

Filmler, Derya Durmaz, Erdem Tepegöz ve Pınar Göktaş'tan oluşan jüri tarafından değerlendirilecek.

Ulusal Belgesel Film Yarışması'nda ise Sevgi Hirschhaeuser'in yönettiği "Altın Eller", Ali Kemal Pasiner'in "Bedri Rahmi Eyüboğlu Toprağın Sırrına Erenler", Hasan Basri Özdemir'in "Bir Orkestranın İzinde", İlcan Edgar Özuluca'nın "Fatoş", Fatma Karakuş Kaçmaz'ın "Kadranı Olmayan Saat", Zehra Yiğit'in " Kilikya'ya Yolculuk: Fejes'in İzinde", Onur Mehame'nin "Suyun Hakkı" ve Gülay Ayyıldız Yiğitcan'ın "Türkan: Bir Bilim Kadınının Öyküsü" filmleri yarışacak.

Yapımlar, Ahmet Yeşiltepe, Jale İncekol ve Doç. Dr. Nurdan Tümbek Tekeoğlu'nda oluşan jüri karşısına çıkacak.

Bu yıl 5 milyon lira ödülün verileceği festivalde, ödüller 12 Ekim'de gerçekleştirilecek olan kapanış töreninde sahiplerini bulacak.

Kaynak: AA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Film Festivali, Kültür Sanat, Belgesel, antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Altın Portakal Festivali Filmleri Belirlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:05 Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu ’’B’’dan ’’BB-’’ye yükseltti Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu ''B''dan ''BB-''ye yükseltti
00:02 Erzurum Havalimanı’na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı Erzurum Havalimanı'na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı
23:03 CHP’de tüzük değişikliği kabul edildi CHP'de tüzük değişikliği kabul edildi
22:47 İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı! Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı
22:18 Yerel seçimlerden bu yana ilk Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel’in uykularını kaçırabilir Yerel seçimlerden bu yana ilk! Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel'in uykularını kaçırabilir
10:48 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat için tahliye kararı 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat için tahliye kararı
10:42 Züğürt Ağa filmi gerçek oldu 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para Züğürt Ağa filmi gerçek oldu! 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para
10:41 Başrolde Kerem ve Abdulkerim var Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü Başrolde Kerem ve Abdulkerim var! Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü
10:30 Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim! Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek
10:18 Altın ve dolar fiyatları yükselişte Altın ve dolar fiyatları yükselişte
10:06 Ankara’da sokağa çıkan kadın isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar Ankara'da sokağa çıkan kadın isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar
10:03 İngiltere’de kumasıyla video çeken kadına tepki yağdı İngiltere'de kumasıyla video çeken kadına tepki yağdı
09:56 Çin’de bir adam karısını otel odasında başka bir adamla bastı O sırada çiftin 5 yaşındaki kızı da odaydaydı Çin'de bir adam karısını otel odasında başka bir adamla bastı! O sırada çiftin 5 yaşındaki kızı da odaydaydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2024 04:58:57. #1.11#
SON DAKİKA: Altın Portakal Festivali Filmleri Belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement