Uluslararası Beyşehir Göl Festivali 17. kez düzenlendi - Son Dakika
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Uluslararası Beyşehir Göl Festivali 17. kez düzenlendi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen ve 5 gün süren Uluslararası Beyşehir Göl Festivali sona erdi. Festivalde sanatçılar konser verirken, konuşmaların ardından sponsor firmalara teşekkür plaketleri verildi ve havai fişek gösterileriyle festival sona erdi.

29.07.2024 11:01
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde bu yıl 17'incisi düzenlenen ve 5 gün süren Uluslararası Beyşehir Göl Festivali sona erdi.

Festivalin son gününde sanatçılar Tayfun Korkmaz ile son dönemin popüler ikilisi Bulut Bulut-Kurtuluş Kuş konser verdi.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, 5 gün boyunca etkinliğe yoğun ilgi gösteren Beyşehirlilere, gurbetten gelen hemşerilerine ve ilçe dışından gelenlere teşekkür ederek, "Bizler dirlik içinde, birlik içinde bir 5 günü sıla-i rahim için gelenlerle Beyşehir'de yaşayanların kavuşması olarak tarif ettik, tabir kullandık. O yüzden sizlerin keyif içinde, sağlık içinde bugünleri daha çok göreceğinizin müjdesini veriyorum inşallah." diye konuştu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş ise Göl Festivali vesilesi ile hemşerileriyle bir arada bulunmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederken, şöyle konuştu:

"Binlerce yıllık kadim mirasıyla, doğasıyla, altın kalpli insanlarıyla Beyşehir'imiz her anlamda adeta cennetten bir köşe. Bu güzel festival sayesinde her yıl binlerce yerli ve yabancı misafirimiz Beyşehir'in etkileyici doğasını, tarihi yapısı ve sıcak misafirperverliğini deneyimleme fırsatı buluyor. 5 gün süren ve birbirinden değerli sanatçılarımızın katıldığı bu göl festivali, hakikaten ilçemizin değerine değer katan bir festival oldu."

Konuşmaların ardından düzenlenen festivale sponsor olarak katkı sunan ve destekte bulunan firmalar ile Beyşehirli iş insanlarına teşekkür plaketleri verildi.

Havai fişek gösterileri ile festival son buldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Uluslararası Beyşehir Göl Festivali 17. kez düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uluslararası Beyşehir Göl Festivali 17. kez düzenlendi - Son Dakika
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