Uluslararası Beyşehir Göl Festivali'nde Ünlü Sanatçılar Sahne Alacak

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Beyşehir'de bu yıl 17'ncisi düzenlenecek Uluslararası Beyşehir Göl Festivali kapsamında gerçekleştirilecek konser programlarında sahne alacak ünlü sanatçılar belli oldu.

Belediye Başkanı Adil Bayındır, yaptığı yazılı açıklamada, belediye tarafından bu yıl 5 gün olarak düzenlenecek ve tarihleri belli olan festival çerçevesinde gerçekleştirilecek konser programlarında uzun süredir merakla beklenen sahne alacak ünlü sanatçıların isimlerini belirlediklerini belirtti.

Festivalin tüm hazırlıklarının tamamlandığını vurgulayan Bayındır, 24-28 Temmuz'da düzenlenecek organizasyonda Ekin Uzunlar, Özgür Can Çoban, Kolpa, Zara, Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş'un sahne alacağını kaydetti.