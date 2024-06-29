Uluslararası Bilim Ekibi, James Webb Uzay Teleskobu Verileriyle Antik Yıldızları Keşfetti - Son Dakika
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Uluslararası Bilim Ekibi, James Webb Uzay Teleskobu Verileriyle Antik Yıldızları Keşfetti

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) tarafından kullanılan James Webb Uzay Teleskobu (JWST) verileriyle uluslararası bir bilim ekibi, erken evrende keşfettikleri parlak kırmızı cisimlerin antik yıldız özellikleri taşıdığını ortaya koydu. Pennsylvania Eyalet Üniversitesi öncülüğünde yapılan araştırmada, bu cisimlerin en eski yıldızların imzasını taşıdığı ve süper kütleli kara delik izlerine de rastlandığı belirtildi. Keşfedilen parlak cisimlerin Büyük Patlama'dan 600-800 milyon yıl sonra oluştuğu da açıklandı.

29.06.2024 13:09
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Uluslararası bilim ekibi, ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) James Webb Uzay Teleskobu (JWST) verilerini kullanarak erken evrende keşfettikleri parlak kırmızı cisimlerin antik yıldız özellikleri taşıdığı sonucuna ulaştı.

ABD'deki Pennsylvania Eyalet Üniversitesi öncülüğünde bir araya gelen uluslararası bilim ekibi, JWST verilerini kullanarak 2022'de keşfettikleri ve galaksi olabileceğini düşündükleri 3 kırmızı parlak cismin aslında antik yıldız özellikleri barındırdığını ortaya koydu.

Pennsylvania Eyalet Üniversitesi akademisyenlerinden araştırma lideri Bingie Wang, parlak cisimlerin "en eski yıldızların" imzasını taşıdığını belirterek, "Parlaklık ve mesafeleri araştırıldığında bunların yüz milyonları aşkın yaşında antik yıldız özelliği taşıdığı sonucuna ulaştık." ifadesini kullandı.

Araştırmacılar, bu cisimlerde süper kütleli kara delik izlerine de rastlandığı bilgisini paylaştı.

Bu arada, keşfedilen parlak cisimlerin Büyük Patlama'dan (Bing Bang) 600-800 milyon yıl sonra oluştuğu belirtildi.

Araştırma, Astrophysical Journal Letters dergisinde yayımlandı.

Kaynak: AA

Pennsylvania, James Webb, NASA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uluslararası Bilim Ekibi, James Webb Uzay Teleskobu Verileriyle Antik Yıldızları Keşfetti - Son Dakika

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