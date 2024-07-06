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Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla, bu yıl 62'ncisi düzenlenen "Uluslararası Bursa Festivali" İspanyol esintileriyle başladı.

Merinos Parkı'nda gerçekleştirilen açılış konserinde, şef Naci Özgüç yönetimindeki Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), İspanyol besteci Manuel de Falla'nın "El Amor Brujo" eserini yorumladı.

Sahnede orkestraya ünlü İspanyol grup Siudy Garrido Flamenko Topluluğu da danslarıyla eşlik etti.

Festivalin açılış konuşmasını yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 31 Temmuz'a kadar sürecek festivale katılan herkese şükranlarını iletti.

Bozbey, festivalin gerçekleşmesinde katkı sağlayanlara da teşekkür ederek, "Sanat bize birbirimizi anlamanın, farklılıklarımızı kucaklamanın, birlikte olmanın, yollarını gösterir. Bursa'mız zengin bir kültür birikimine sahiptir. Bu nedenledir ki 62. Uluslararası Bursa Festivali boyunca sergilenecek olan eser Bursa'nın zengin kültürüne, her dokusuna işlenmiş birer motif, ortak hikayemizin de birer parçasıdır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bozbey, BKSTV Yönetim Kurulu Başkanı Metin Atış'a teşekkür plaketi takdim etti.