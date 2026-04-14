Uluslararası Eğitimde Ölçme Değerlendirme Konferansı

İstanbul'da Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli temelinde "Uluslararası Eğitimde Ölçme Değerlendirme Uygulamaları Konferansı" düzenlendi.

Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İstanbul Okan Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen konferans, İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı. Konferansta, eğitimde ölçme ve değerlendirme süreçleri uluslararası perspektifle ele alındı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Engin Boyraz, konferansta yaptığı konuşmada, eğitim vizyonuna değer katacak öğrenme yolculuğunun en kritik duraklarından birinin eğitimde ölçme ve değerlendirme konusu olduğunu ifade etti.

Boyraz, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde biz sadece bilgiyi aktarma değil, aynı zamanda beceriyi öğretme, değer odaklı ve bütüncül eğitim sistemini ele alan bir modeli paylaşmak istiyoruz. Sizler sınıfta sadece birer öğretmen değil, aynı zamanda birer gözlemci ve rehbersiniz. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak da bizim üstümüze düşen görevler var. Bu görevler en başta sizlerin emeği olan başarıyı en kıymetli şekilde ölçme yöntemlerini sizlere sunmak ve desteklemektir." dedi.

Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Akif Güner de konferansta birçok çalışmanın bir arada görüleceği bilgisini paylaşarak, "İstanbul Tuzla'dan başlıyor. Eğitim anlamında da bu güzel çalışmayla sizlere iz bırakacağımıza eminiz. Başarılar, kolaylıklar diliyorum." şeklinde konuştu.

İstanbul Okan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güliz Muğan ise üniversitenin 2003 yılında 85 öğrenciyle eğitime başladığını vurgulayarak, "Okan Üniversitesi, 26 yıllık yolculuğunu şu an 20 bine yakın öğrencisiyle, 55 bine yakın mezunuyla, 11 fakültesi, 2 ön lisans meslek yüksekokulu, 117 programı, 145 lisansüstü programıyla üniversitelerin Türkiye'deki vizyonunu yaşatmaya, yansıtmaya elinden geldiğince gayret ediyor. Üniversitemiz sadece eğitim alanında değil, sağlık alanında da yaptığı yatırımlarla aslında Türkiye'nin geleceğine, Türk gençliğine her türlü hizmeti sunma alanında elinden geldiğinin fazlasını yapmaya gayret ediyor." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Muğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Ölçme-değerlendirme, yükseköğretim kurumlarının da en önemli araştırma konularından bir tanesi. Çünkü sizlerden aldığımız gençleri, emanetleri bizler de daha farklı ölçme-değerlendirme yöntemleriyle değerlendirip geleceğe hazırlamak zorundayız. Sevgili öğretmenlerimizin çok yaratıcı, çok farklı, çok vizyoner ölçme-değerlendirme yöntemlerini gördük. Biz de artık uluslararası alanda sıralamalarda yer almak için teknolojinin, dijital eğitimin gerekliliklerini yerine getirmek için güncel ölçme-değerlendirme yöntemlerini takip etmek zorundayız. Bu vesileyle inanıyorum ki bugünkü konuşmalar, eğitimler çok kıymetli bilgilere, dönüşümlere vesile olacak."

Panel ve oturumlar

Açılış konuşmalarının ardından programa Finlandiya'dan katılan akademisyen Prof. Dr. Ari Huhta, "Finlandiya'daki ölçme ve değerlendirme uygulamaları" başlıklı sunum gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Huhta, Finlandiya'da özel okul sayısının oldukça az, özel üniversitelerin ise bulunmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"1980'lerde gerek okul denetmenleri, gerek sadece ders kitabına dayalı ölçme, öğretme değerlendirmesi yaptığımız sistemi kaldırdığımız günden bu yana merkeziyetten uzak bir sisteme geçmiş bulunmaktayız. Öğretmenlerimize sistemimiz içerisinde her zaman çok büyük güven duyulmuştur. Onların işlerini doğru şekilde yapabileceklerine inandığımız bu sistem içerisinde öğretmenlerimiz, diğer meslektaşlarıyla birlikte bağımsız şekilde kendi eğitim konularını nasıl sunacakları konusunda kararlarını verebilmektedirler. Neredeyse öğretmenlerimizin tamamı için geçerli şöyle bir uygulama var. Eğer siz öğretmenlik yaparken daimi şekilde bir pozisyon almak istiyorsanız, yüksek lisans derecesini tamamlamış olmanız gerekiyor."

Açılış konuşmalarının ardından program panel ve oturumlarla devam etti.

Uygulama atölyelerinin de yapıldığı programda, "Atölye Çıktılarının Değerlendirilmesi" başlıklı panel düzenlendi. Oturumlarda, İstanbul Okan Üniversitesinden Prof. Dr. Aytaç Göğüş "Eğitimde Sistem Yaklaşımı Çerçevesinde, Ölçme ve Değerlendirmede Geri Bildirimin Önemi", Gazi Üniversitesinden Prof. Dr. Ayfer Sayın "Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Araçları Uygulamaları" başlıklı konuları ele aldı.