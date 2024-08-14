Uluslararası Hat Sergisi Kariye Camii'nde Açılıyor

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Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonunun (UDEF) düzenlediği "Uluslararası Hat Sergisi" 16 Ağustos'ta ziyarete açılacak.

Kariye Camii önündeki UDEF Genel Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak sergide, Türkiye'nin yanı sıra Yemen, Bangladeş, Sudan, Fas ve Suriye gibi ülkelerden sanatçıların eserleri de yer alacak.

Hat sanatının uluslararası boyutunu gözler önüne sermek amacıyla düzenlenen etkinlik, federasyona bağlı Bab-ı Alem Uluslararası Öğrenci Derneği ve Sefire-i Alem Uluslararası Öğrenci Derneği iş birliğiyle hazırlandı.

Sergi 23 Ağustos'a kadar ziyarete açık olacak.