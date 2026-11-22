(ANTALYA) - Uluslararası İklim Eylem Ağı (CAN), Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın (COP31) sonuçlarını sert sözlerle eleştirdi. CAN Uluslararası İcra Direktörü Tasneem Essop, "Bu, şimdiye kadarki en kötü COP idi" ifadesini kullandı. CAN tarafından yapılan açıklamada, gelişmiş ülkelerin iklim finansmanı ve adil geçiş konularındaki ilerlemeyi engellediği savunulurken, Türkiye ve Avustralya'nın konferans başkanlıkları da müzakerelere yeterli liderliği sağlayamamakla suçlandı. Örgüt, fosil yakıtların aşamalı olarak terk edilmesi konusunda somut ilerleme kaydedilemediğini ve iklim krizinden en fazla etkilenen ülkelerin ihtiyaç duydukları mali destekten mahrum bırakıldığını belirtti.

Uluslararası İklim Eylem Ağı (Climate Action Network International-CAN), Antalya'da düzenlenen COP31'in ardından yayımladığı değerlendirmede konferansın iklim finansmanı, adil geçiş, fosil yakıtlardan uzaklaşma ve iklim değişikliğine uyum konularında beklenen sonuçları vermediğini savundu.

Örgüt, iki hafta süren müzakerelerde özellikle Avrupa Birliği öncülüğündeki gelişmiş ülkelerin daha önce verilen taahhütlerin uygulanmasını engellediğini ileri sürdü. Türkiye ve Avustralya'nın konferans başkanlıklarının ise müzakereleri anlamlı sonuçlara yönlendirmekte başarısız olduğunu belirtti.

"BU, ŞİMDİYE KADARKİ EN KÖTÜ COP'TU"

CAN Uluslararası İcra Direktörü Tasneem Essop, konferansın sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde, "Bu, şimdiye kadarki en kötü COP idi. İnsanların hayal bile edilemeyecek ölçekte acı çektiğine tanık oluyoruz ve bu konferansın insanları giderek ağırlaşan iklim krizinden korumak için adımlar atmasını umuyorduk. Bunun yerine zengin ülkeler, fark yaratabilecek önlemleri etkisiz hale getirdi" ifadelerini kullandı.

Gelişmiş ülkelerin iklim kriziyle mücadele için mali kaynak sağlama yükümlülüklerinden kaçındığını savunan Essop, Avrupa Birliği'nin fosil yakıtlara ilişkin ifadelerin metinde bulunmamasını gerekçe göstererek sonuç metnine karşı çıkmasını da eleştirdi.

Essop, Avrupa ülkelerinin kendi fosil yakıt kullanımlarını sona erdirme ve gelişmekte olan ülkelere finansman sağlama yükümlülüklerini yerine getirmediğini ileri sürdü.

CAN tarafından yapılan açıklamada, COP31 başkanlıklarını yürüten Türkiye ve Avustralya'nın müzakerelerdeki tutumuna da eleştiri yöneltildi.

İki ülkenin temel müzakere başlıkları yerine kapsamlı bir genel karar metnine ağırlık verdiğini savunan örgüt, bunun iklim finansmanı, adil geçiş ve emisyon azaltımı konularındaki görüşmelerden dikkati uzaklaştırdığını öne sürdü.

"700 KARBON YAKALAMA LOBİCİSİ KONFERANSA KATILDI"

Açıklamada, konferansa fosil yakıt şirketleri, karbon giderimi teknolojilerini destekleyen kuruluşlar ve yapay zeka sektöründen çok sayıda temsilcinin katıldığı belirtildi. Karbon yakalama, kullanma ve depolama sektöründen 700 lobicinin konferansta olduğu kaydedilen açıklamada, bu teknolojilerin fosil yakıt üretiminin devam etmesine gerekçe oluşturabileceği uyarısında bulunuldu.

"SOMUT UYGULAMA PLANI OLUŞTURULMADI"

CAN tarafından yapılan açıklamada ayrıca, COP31'de iklim değişikliğine uyum için ayrılan finansmanın üç katına çıkarılmasına ilişkin somut bir uygulama planı oluşturulamadığı vurgulandı.

Açıklamada, gelişmekte olan ülkelerin 2035 yılına kadar iklim değişikliğine uyum için yıllık 305 milyar dolara ihtiyaç duyacağı, enflasyon dikkate alındığında bu ihtiyacın 420 milyar dolara ulaşacağı belirtildi.

Açıklamada, Paris Anlaşması'nın gelişmiş ülkelerin kamu kaynaklarından iklim finansmanı sağlamasına ilişkin 9.1 maddesinin hatırlatılmasına rağmen bu yükümlülüğün nasıl yerine getirileceğine ilişkin somut bir plan ortaya konulmadığı vurgulandı.

CAN Uluslararası Siyasi Stratejiler Başkanı Jacobo Ocharan, fosil yakıt sektörünün karbon yakalama teknolojileri üzerinden üretimini sürdürmeye çalıştığını ileri sürerek, "Konferans başkanlıklarının görevi bu müzakerelerin bütünlüğünü korumaktı. Bunun yerine kirleticilere fosil yakıtlardan uzaklaşmayı geciktirmek için yeni bir gerekçe sundular" dedi.

CAN Güney Asya Direktörü Dr. Sanjay Vashist ise Türkiye ve Avustralya başkanlıklarını, fosil yakıt çıkarlarını ve zengin ülkelerin ayrıcalıklarını iklim adaletinin önüne koymakla suçladı.

CAN Enerji Dönüşümü Kıdemli Yöneticisi Janet Milongo, sonuç metninde fosil yakıtlardan uzaklaşmaya ilişkin somut bir yol haritası bulunmadığını savundu. Milongo, hükümetlerin fosil yakıtları açıkça ifade etmekten kaçınırken karbon yakalama teknolojilerine geniş yer verdiğini belirterek, bunun kirletici sektörlere yeni fırsatlar sunduğunu ileri sürdü.

CAN Uyum Çalışmaları Sorumlusu Pooja Dave, COP30'da verilen finansman taahhüdünün yeniden hatırlatılmasının yeterli olmadığını ifade ederek, "Başlangıç noktası veya uygulama planı olmadan uyum finansmanını üç katına çıkarma taahhüdünü tekrarlamak hiçbir şey ifade etmiyor. Sel, kuraklık ve ölümcül sıcaklıklarla karşı karşıya kalan aileler teknik raporların arkasına sığınamaz. Her gecikme yılı hayatlara mal oluyor" dedi.

"ADİL GEÇİŞ MEKANİZMASI BİR YIL DAHA ERTELENDİ"

Konferansın önemli gündem maddelerinden biri olan Belém-Antalya Adil Geçiş Mekanizması'na ilişkin çalışmaların sonuçlandırılamadığı ifade edildi.

CAN Uluslararası Adil Geçiş Kıdemli Danışmanı Anabella Rosemberg, gelişmiş ülkelerin etkili bir mekanizma oluşturulmasını engellemeye çalıştığını savunarak, "Zengin ülkeler Antalya'ya Belém-Antalya Mekanizması'nı gömmeye geldi. Başaramadılar. Belém'den gelen yetki devam ediyor ancak işçiler ve topluluklar, bu mekanizmayı etkili kılacak kurum için bir kez daha beklemek zorunda bırakıldı" ifadelerini kullandı.

Rosemberg, adil geçiş mekanizmasına ilişkin mücadelenin gelecek yıl da devam edeceğini belirtti.

GREENPEACE TÜRKİYE: "TÜRKİYE SİVİL TOPLUMUN ÇAĞRILARINI GÖRMEZDEN GELDİ"

COP31'in sonuçlarını değerlendiren Greenpeace Türkiye İklim ve Enerji Kampanyacısı Emel Türker Alpay da gelişmiş ülkelerin adil geçiş mekanizmasına mali kaynak ve kurumsal destek sağlamadığını vurgulayarak, işçilerin ve toplulukların bu süreçte güvencesiz bırakıldığını savundu.

Türkiye'nin ev sahibi ülke olarak önemli bir sorumluluk üstlendiğini ifade eden Alpay, "Türkiye, COP31'e ev sahipliği yaparak iklim liderliği gösterme konusunda önemli bir sorumluluk üstlendi. Türkiye'deki sivil toplum kuruluşları neye ihtiyaç duyulduğunu açıkça ortaya koydu. Buna rağmen COP31 Başkanlığı, Antalya'da dünyanın dört bir yanından 10 binden fazla kişinin iklim eylemi çağrısıyla yürüyüş yapmasının ardından bile bu talepleri görmezden gelmeyi tercih etti" dedi. Alpay, Türkiye'de kömürden çıkış ve adil geçiş için somut bir yol haritası taleplerini dile getirmeyi sürdüreceklerini belirtti.

"COP31 BAŞARISIZ OLDU, MÜCADELE ADDİS ABABA'DA SÜRECEK"

CAN, COP31'de fosil yakıtlardan çıkış, iklim finansmanı ve adil geçiş konularında önemli kararların ertelendiğini belirterek gelecek yıl Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da düzenlenecek COP32'ye dikkat çekti. Örgüt, Türkiye ve Avustralya'nın konferansta ortaya çıkan sorunların giderilmesi için sorumluluk üstlenmesi gerektiğini savundu.

CAN Uluslararası İcra Direktörü Tasneem Essop, "Çok taraflılığı savunacağız. Belém'de verilen sözler için mücadele edeceğiz. İnsanları ve gezegeni koruyacak gerçek adımlar atılması için Afrika'daki ve dünyadaki hareketlerin gücünü Addis Ababa'ya taşıyacağız" ifadelerini kullandı.