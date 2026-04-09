Uluslararası İmam Hatip Liseleri 2 Bin 87 Öğrenciyle Eğitimde

09.04.2026 11:16
MEB'in programı ile 97 ülkeden 2 bin 87 yabancı öğrenci, Anadolu imam hatip liselerinde eğitim alıyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) paydaşlarla işbirliği kapsamında hayata geçirilen uluslararası Anadolu imam hatip liseleri, bu eğitim öğretim yılında 97 ülkeden 2 bin 87 yabancı uyruklu öğrenciyi aynı çatı altında buluşturarak, Türkiye'nin uluslararası alanda eğitim ve kültürel işbirliklerini güçlendirmesine katkı sağlıyor.

Türkiye'nin farklı coğrafyalardaki Müslüman topluluklarla kültürel bağını güçlendirmek, nitelikli din görevlisi yetiştirmek ve ülkenin eğitim tecrübesini dünyaya aktarmak amacıyla uluslararası Anadolu imam hatip liseleri 2006'da hayata geçirildi.

Türk ve uluslararası öğrencilerin sosyokültürel açıdan kaynaşarak kardeşlik duygularının pekiştiği bu okullarda, din eğitimi ve öğretimi başta olmak üzere Müslüman ülke ve toplumların ihtiyaç duydukları farklı alanlarda insan kaynağı yetiştirilmesi, eğitim ve kültürel işbirliğinin güçlendirilmesi ve ülkeler arasındaki diplomatik ilişkilerin geliştirilmesi hedefleniyor.

Akademik başarılarının yanı sıra İslam kültür ve medeniyetini, bu medeniyete yön veren şahsiyetleri tanıyan, İslam dünyasının ahlak ve değerlerini benimseyen, insan hak ve özgürlüklerine saygılı, İslam dünyasının karşı karşıya olduğu sorunların farkında ve çözümüne dair fikir üretebilen bireyler yetiştirilmesini esas alan uluslararası Anadolu imam hatip liseleri, öğrencilerin kendi ülkelerini ve medeniyet coğrafyasını tanıyan, vizyonu geniş bireyler olarak yetişmelerine de imkan sağlıyor.

MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ve Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı arasındaki işbirliği çerçevesinde hayata geçirilen ve Türkiye'nin uluslararası alanda eğitim ve kültürel işbirliklerini güçlendirmesine katkı sağlayan uluslararası Anadolu imam hatip liseleri, Türkiye'de 12 ilde bulunuyor.

Sınavlardan başarılı olan öğrenciler kabul ediliyor

Türk ve yabancı uyruklu öğrencilerin aynı çatı altında eğitim gördüğü ve kültürel etkileşimin güçlendirildiği uluslararası Anadolu imam hatip liselerine yabancı uyruklu öğrenciler için internet üzerinden başvurular alınıyor.

Öğrenciler, oluşturulan sınav komisyonlarınca akademik başarı (yüzde 80) ve dini bilgi (yüzde 20) alanlarında bulundukları ülkelerde yapılan yazılı ve sözlü sınavlara tabi tutuluyor. Yapılan sınavlar neticesinde, puan üstünlüğü ve ülke kontenjanları da göz önünde bulundurularak başarılı olan öğrenciler okullara kabul ediliyor.

Kabul edilen yabancı uyruklu öğrencilere 9'uncu sınıfta ağırlıklı olarak haftada 20 saat Türkçe dersinin verildiği bu okullarda, 10, 11 ve 12'nci sınıflarda ise Türk öğrencilerle aynı derslerin, ders saatleri yıllara dağıtılmış şekilde verildiği farklı bir haftalık ders çizelgesi uygulanıyor.

Türk öğrenciler ise Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınav doğrultusunda kontenjan sayısı ve puan üstünlüğüne göre yerleşiyor.

Bugüne kadar 3 bin 285 yabancı uyruklu öğrenci mezun oldu

Halkı Müslüman olan ülkeler ile Müslümanların yaşadığı diğer ülkelerdeki din görevlisi ve din eğitimi personelinin yetiştirilmesine katkı sağlamasının yanı sıra yükseköğrenim öncesinde din eğitimi almak isteyen öğrencilere destek de veren uluslararası Anadolu imam hatip liselerinden bugüne kadar birçok öğrenci faydalandı.

Bu kapsamda Türkiye'de 16 okulun bulunduğu uluslararası Anadolu imam hatip liselerinde, 2025-2026 eğitim öğretim yılında 97 ülkeden 2 bin 87'si yabancı uyruklu, 3 bin 608'i Türk olmak üzere 5 bin 695 öğrenci eğitim görüyor.

Bugüne kadar 3 bin 285 yabancı uyruklu öğrencinin mezun olduğu ve yaklaşık 141 farklı dilin konuşulduğu bu okullarda ağırlıklı olarak Kosova, Bosna Hersek, Arnavutluk, Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Mısır, Filistin, Irak, İran, Bangladeş, Endonezya, Etiyopya, Kenya, Mali, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Tanzanya, Togo, Tayland ve Uganda gibi ülkelerden öğrenciler bulunuyor.

Kaynak: AA

İmam Hatip Liseleri, Kültür, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
