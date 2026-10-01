Uluslararası Kahve Günü BM Cenevre\'de ilk kez kutlandı, Türk kahvesi ikram edildi

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde düzenlenen Uluslararası Kahve Günü etkinliğinde davetliler Türk kahvesinin keyfini yaşadı.

BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Cenevre Ofisi ile Türkiye, Endonezya ve Ruanda BM Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcilikleri tarafından "Kahveyi Kutlamak, Her Fincanın Arkasındaki İnsanları Onurlandırmak" temasıyla bu yıl ilk kez düzenlenen etkinliğe çok sayıda davetli katıldı.

BM Cenevre Ofisi Genel Direktörü Tatiana Valovaya, yaptığı konuşmada, Uluslararası Kahve Günü etkinliği dolayısıyla davetlileri BM'de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Valovaya, etkinliği düzenleyen FAO, Endonezya, Ruanda ve Türkiye Daimi Temsilciliklerine teşekkür etti.

Kahvenin bir tarım ürününden çok daha fazlası olduğunun altını çizen Valovaya, "Hepimiz güne kahveyle başlarız. Dostlarımızı kahve içmeye davet ederiz. Çok taraflı müzakereler sırasında, kahve eşliğinde önemli konuları ele alırız. İşte bu nedenle kahve tüketim alanlarına sahip olduğumuz tesislerimiz, çok taraflı çalışmalarımız ve uluslararası faaliyetlerimiz açısından büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Valovaya, kahve üretiminin önemine işaret ederek, "Kahve üretimine bel bağlamış milyonlarca insan olduğunu biliyoruz. Dünyanın dört bir yanında milyonlarca aile, çoğu zaman çok zorlu koşullar altında kahve yetiştiriyor. Onları desteklemek büyük önem taşıyor." diye konuştu.

İklim değişikliğinin kahve üreticilerinin üzerinde ciddi baskı oluşturduğunu kaydeden Valovaya, zorlu koşullar altında üretim yapan küçük çiftçileri desteklemenin ne kadar önemli olduğunun bilincinde olunması gerektiğini söyledi.

???????- ?"Türkiye için kahve, bir içecekten çok daha fazlasıdır"

Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ayşe Sözen Usluer, ilk kez kutlanan Uluslararası Kahve Günü vesilesiyle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, bu özel günü organize eden FAO'ya teşekkür etti.

Usluer, "Türkiye için kahve, bir içecekten çok daha fazlasıdır. Kahve, kültürümüzün, misafirperverliğimizin, dilimizin ve gündelik yaşamımızın bir parçasıdır. Türk kahvesi, bizi bir araya getiren pek çok ana da eşlik eder. Misafirleri karşılarken ikram edilir, arkadaşlar arasındaki uzun sohbetlerde paylaşılır ve geleneksel olarak evlilik öncesi iki aile bir araya geldiğinde sunulur. Türkiye'de birine bir fincan kahve ikram etmek, her şeyden önce oturmaya, sohbet etmeye ve birlikte vakit geçirmeye yönelik bir davettir." ifadelerini kullandı.

Bu eşsiz geleneğin, 2013'te Türk kahvesi kültürü ve geleneğinin UNESCO'nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne dahil edilmesiyle uluslararası düzeyde tanındığının altını çizen Usluer, Türkiye'de kullanılan "bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır" sözünü anımsattı.

Usluer, "Türkiye ayrıca, kahvenin kültürler arası paylaşılan bir gelenek olarak kutlanmasına olan bağlılığımızı yansıtan, Uluslararası Kahve Günü'ne ilişkin BM Genel Kurulu kararının çekirdek grubunda yer aldı. Kahve dünyanın dört bir yanında farklı şekillerde hazırlanıp tüketiliyor olabilir ancak insanları bir araya getirme gücü evrenseldir. Uluslararası Kahve Günü, tıpkı Türkiye'de yüzyıllardır bir fincan kahvenin yaptığı gibi sohbetlere, dostluklara ve kalıcı hatıralara vesile olmaya devam etsin." ifadelerini kullandı.

FAO Cenevre Direktörü Dominique Burgeon da kahvenin bir içecekten çok daha fazlası olduğunu yineleyerek, kahvenin, sınırları aşan hikayeler, ritüeller ve gelenekleri taşımasının yanı sıra dünyanın dört bir yanındaki yerleri ve toplulukları birbirine bağladığını söyledi.

Burgeon, "Kahve, çekirdekten fincana kadar küresel ticarete konu bir ürün olarak milyonlarca hanenin geçimini sağlar ve kırsal toplulukları dünya genelindeki pazarlara bağlar. El Nino hava olayının etkilerine dair son dönemdeki endişeler, özellikle başlıca üretim bölgelerinde kahve üretiminin aşırı hava koşullarından kaynaklanan aksamalara karşı ne kadar savunmasız olabileceğini hatırlatıyor." diye konuştu.

Kahve sektörünün değerini kabul etmenin ve sosyoekonomik önemi konusunda farkındalık oluşturmanın sektörün yoksulluğun ortadan kaldırılmasına ve tarım-gıda sistemlerinin dönüşümüne olan katkısını güçlendirmek açısından büyük önem taşıdığına işaret eden Burgeon, kahve üreten ülkeleri ve toplulukları desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Etkinlik kapsamında düzenlenen panelde kahvenin ekonomik, sosyal, çevresel ve kültürel öneminin yanı sıra geçim kaynaklarına, kırsal kalkınmaya, gıda güvenliğine ve sürdürülebilir tarım-gıda sistemlerine yaptığı hayati katkısı vurgulandı.

Konuşmaların ardından davetlilere Türk kahvesinin yanı sıra Ruanda ve Endonezya'nın geleneksel kahveleri ikram edildi. Davetliler Türk kahvesi ve lokumunu afiyetle tüketti.

Programa, Türkiye'nin Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Hakan Çakıl, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cenevre Temsilcisi Mustafa Güven de katıldı.

BM Genel Kurulu Mart 2026'da aldığı kararla 1 Ekim'i Uluslararası Kahve Günü olarak kabul etmişti.