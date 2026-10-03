Uluslararası öğrenciler ikamet izni için parmak izi Göç İdaresi'ne gitmeden verdi - Son Dakika
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Uluslararası öğrenciler ikamet izni için parmak izi Göç İdaresi'ne gitmeden verdi

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Uluslararası öğrenciler ikamet izni için parmak izi Göç İdaresi\'ne gitmeden verdi
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Trakya Üniversitesi ve Edirne İl Göç İdaresi, 2026-2027 eğitim öğretim yılında kayıt yaptıran uluslararası öğrencilerin ikamet izni işlemlerini üniversitede tamamladı. Öğrencilerin parmak izleri Göç İdaresi personelince alındı, öğrenciler kuruma gitmeden işlemlerini yaptı.

Trakya Üniversitesi ile Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü iş birliğinde, üniversiteye yeni kayıt yaptıran uluslararası öğrencilerin ikamet izni işlemleri gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 2026-2027 eğitim öğretim yılında kayıt yaptıran uluslararası öğrencilerin ikamet izni süreçlerinin kolaylaştırılması amacıyla çalışma yapıldı.

Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Uluslararası Öğrenci Ofisi koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışma kapsamında, öğrencilerin başvuruları için gerekli biyometrik işlemler üniversitede tamamlandı.

Öğrencilerin parmak izleri, Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü personeli tarafından alındı.

Uygulamayla uluslararası öğrencilerin ilgili kuruma gitmeden işlemlerini tamamlamalarına ve sürecin daha düzenli yürütülmesine katkı sağlandı.

Trakya Üniversitesinin, uluslararası öğrencilerin eğitim hayatları boyunca ihtiyaç duydukları süreçleri kolaylaştırmaya yönelik çalışmalarını ilgili kurumlarla iş birliği içinde sürdüreceği belirtildi.

Kaynak: AA
Trakya ÜniversitesiEdirneEğitimGüncelSon Dakika

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