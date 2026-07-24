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Uluslararası Öğrencilerden Türkçe Yaz Okulu

Uluslararası Öğrencilerden Türkçe Yaz Okulu
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Eskişehir'de Türkçe öğretimi için Yaz Okulu düzenlendi, Vali Yılmaz öğrencilere hitap etti.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ile Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) işbirliğinde düzenlenen Türkçe ve Türk Kültürü Yaz Okulu kapsamında Eskişehir'de bulunan uluslararası Türkoloji öğrencileri ile Sırbistanlı öğrenciler, Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz ile bir araya geldi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, uluslararası öğrencilere hitap eden Vali Yılmaz, Türkçenin dünyanın en zengin ve köklü dillerinden biri olduğunu belirterek, dili öğrendikçe daha çok seveceklerine inandığını söyledi.

Türkçenin güçlü anlatım imkanlarına sahip canlı bir dil olduğunu ifade eden Vali Yılmaz, bu dili öğrenmenin öğrencilerin akademik ve kişisel gelişimlerine önemli katkılar sağlayacağını dile getirdi.

Eskişehir'in eğitim kenti kimliğiyle öne çıktığını belirten Yılmaz, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi sayesinde şehrin Türkiye'nin önemli yükseköğretim merkezlerinden biri konumunda bulunduğunu kaydetti.

Şehrin tarihi ve kültürel zenginliklerine dikkati çeken Yılmaz, öğrencilerin Eskişehir'de bulundukları süre boyunca bu birikimi yakından tanıma fırsatı bulacaklarını ifade etti.

Türk kültürünün köklü bir medeniyet anlayışına sahip olduğunu anlatan Yılmaz, öğrencilerin ülkelerine güzel anılarla döneceklerine ve Türkiye ile güçlü bağlar kuracaklarına inandığını vurguladı.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel ise Türkçe ve Türk Kültürü Yaz Okulu'nun farklı ülkelerden gelen öğrencilerin Türkçe öğrenmelerinin yanı sıra Türkiye'yi ve Türk kültürünü yakından tanımalarına da katkı sunduğunu bildirdi.

Üniversitenin uluslararasılaşma vizyonu doğrultusunda bu tür programları sürdürmeye devam edeceklerini ifade eden Adıgüzel, programa katılan öğrencilere başarı dileyerek Eskişehir'den güzel anılarla ayrılmalarını temenni etti.

Programa, Açıköğretim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aras Bozkurt, TÖMER Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Murat Samir Türker ile öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

Eskişehir, Etkinlik, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uluslararası Öğrencilerden Türkçe Yaz Okulu - Son Dakika

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