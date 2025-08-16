Uluslararası Trabzon Festivali’nden Barış Mesajı - Son Dakika
Uluslararası Trabzon Festivali’nden Barış Mesajı

16.08.2025 11:02
Trabzon'da düzenlenen festivalde 36 ülkeden 795 kişi barış mesajları verdi.

Trabzon'da 3'üncüsü düzenlenen "Uluslararası Trabzon Horon ve Müzik Festivali" kapsamında farklı ülkelerden katılım sağlayan ekipler, Avni Aker Millet Bahçesi'nde gösterilerini sundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, programda konuşan Vali Aziz Yıldırım, 36 ülkeden 795 kişinin katılımıyla gerçekleşen festivalin dünyaya barış mesajları veren bir organizasyon olduğunu belirtti.

Vali Yıldırım, silahların sustuğu, savaşların olmadığı ve herkesin huzur içinde yaşadığı bir dünyanın mümkün olduğunu ifade ederek, "36 farklı ülkeden gelen konuklarımız, el ele tutuşarak Trabzon'umuzdan bu mesajı veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise festivalin şehrin tanıtımına katkı sağladığına işaret ederek, din, dil ve ırk gözetmeyen bir medeniyet olduklarını vurguladı.

Genç, Gazze'de bebeklerin, çocukların, annelerin zulüm altında acı çekerken, dünyanın suskun kalmasının insanlığın kötü bir sınav verdiğinin göstergesi olduğuna işaret ederek, "Türkiye olarak dimdik ayakta duruyor, mazlumların sesi olmaya devam ediyoruz. İnşallah atalarımızın adaletle ve huzurla yüzyıllarca yönettiği o toprakları bir gün yine biz yönetiriz." ifadesini kullandı.

Genç, farklı ülkelerden katılan ekiplerle horon oynadı.

Festival sanatçıların konserleriyle devam etti.

Kaynak: AA

