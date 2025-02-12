Uluslararası Urla Gastronomi Film Festivali Başlıyor

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Gastronomi ve sinemayı bir araya getiren Uluslararası Urla Gastronomi Film Festivali, "Sofradan Beyaz Perdeye: Yemek ve Sinemanın Buluşma Noktası" temasıyla Urla'da sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

Festivalden yapılan açıklamaya göre, "Bir tabak yemek, bir hikayenin başlangıcıdır" mottosuyla yola çıkan festivalde, yerel mutfak kültürünün sinemadaki anlamının keşfedilmesi hedefleniyor.

Bu yıl ilk kez 2-4 Mayıs'ta düzenlenecek festival, izleyicilere gastronomiyle birlikte sinemanın derin anlatı gücünü sunmayı amaçlıyor. Festivalde yemeklerin sinemada nasıl bir anlatı aracına dönüştüğünün keşfedilmesi de planlanıyor.

Urla'nın ve bölge mutfağının dünyaca tanınmasına katkı sağlamayı hedefleyen festivalde, gastronomi ve sinema atölyeleri, film gösterimleri, söyleşiler ve tadım deneyimleri yapılacak.

Türk gastronomi filmleri kültürünü geliştirmek ve bu alandaki yaratıcı girişimlere destek vermek hedefiyle düzenlenecek festivaldeki etkinlikler Urladam, Hiç Zeytin Ormanı, Manej Urla, Köstem Zeytinyağı Müzesi ve Bağ Yolu'nda gerçekleşecek.