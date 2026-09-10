Uluslararası Uzay Zirvesi, Paris'teki Grand Palais'de çarşamba günü başladı
Uluslararası Uzay Zirvesi çarşamba günü Fransa'nın başkenti Paris'teki Grand Palais'de başladı. Zirveye devlet ve hükümet başkanları, bilim insanları, astronotlar ve sektör temsilcileri katıldı.
PARİS, 10 Eylül (Xinhua) -- Uluslararası Uzay Zirvesi çarşamba günü Fransa'nın başkenti Paris'teki Grand Palais'de (Büyük Saray) başladı.
Zirveye devlet ve hükümet başkanları, bilim insanları, astronotlar ve sektör temsilcileri katıldı.
Kaynak: Xinhua
Son Dakika › Güncel › Uluslararası Uzay Zirvesi, Paris'teki Grand Palais'de çarşamba günü başladı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?