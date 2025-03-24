Ümit Özdağ'a Özgürlük İçin Basın Açıklaması - Son Dakika
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Ümit Özdağ'a Özgürlük İçin Basın Açıklaması

Ümit Özdağ'ın 63 gündür tutuklu olmasına tepki gösteren platform, adalet talep etti.

24.03.2025 17:15
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Kamera: Hakan KAYA

(İSTANBUL) Avukatlar tarafından oluşturulan " Ümit Özdağ'a Özgürlük Platformu" adına Platform Sözcüsü ve Zafer Partisi Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Uğur Tarhan, yaptığı açıklamada, "Biz de buradan İstanbul Savcılığı'nın ve Adalet Bakanlığı'nın hem dikkatini çekiyoruz, hem soru soruyoruz, hem uyarıda bulunuyoruz: Yatarı olmayan bir suçlamadan ötürü 63 gündür tutuklu bulunan Ümit Özdağ'ın cezaevinden çıkmasını istemeyenler aslı astarı olmayan suçlamalarla kumpas peşinde mi koşmaktadır? Bunu araştırmak ve önlemek yargının görevidir. Kumpasçılara fırsat tanımayın, Ümit Özdağ'ın iddianamesini yazın, bu haksız tutukluluğa son verin" dedi.

"Ümit Özdağ'a Özgürlük Platformu", Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde bir basın açıklaması yaptı. Platform Sözcüsü ve Zafer Partisi Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Uğur Tarhan tarafından okunan basın açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

"Eğer yeterli şüphe yoksa Prof. Dr. Ümit Özdağ neden Silivri'de?"

"63 gün önce burada, İstanbul Adalet Saray'ında, Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ tutuklandı. Şimdiye kadar iki kez yapılan tutukluluk incelemesinde, soruşturmanın sürüyor olması ve kaçma şüphesi gerekçe gösterilerek tutukluluk halinin devamına karar verildi. ve hala iddianamesi yazılmadı. Bir soruşturmanın başlatılması için suçun işlendiğine dair basit şüphenin varlığı yeterlidir. Savcılık tarafından iddianame düzenlenerek dava açılması için ise yeterli şüphenin varlığı aranır. Şüphe oranının kuvvetli olması halinde kişi tutuklanabilir. Kelimelerin anlamından anlaşılacağı üzere, kuvvetli şüphe, yeterli şüphenin ileri safhasıdır. Yani Ümit Özdağ hakkında sözde kuvvetli şüphe bularak tutuklanmasını talep eden savcılık makamı, yeterli şüpheye ulaşamamış olacak ki hala iddianame yazamamıştır. Buradan İstanbul Savcılığı'na soruyoruz: Eğer kuvvetli şüphe varsa iddianame nerede? Eğer yeterli şüphe yoksa Prof. Dr. Ümit Özdağ neden Silivri'de?

"Israrlı şekilde sürdürülen bu hukuksuzluk hali akıllara daha vahim sorular getirmektedir"

Anayasa'nın 19'uncu maddesine göre tutuklanan kişilerin makul sürede hakim önüne çıkarılması ve makul sürede yargılanması zorunludur. Sayın Özdağ'ın 63 gündür süren iddianamesiz tutukluluğu, kişi özgürlüğü ve hukuk devleti ilkeleri açısından kabul edilemez bir durumdur.

Tutuklanmasına neden olarak gösterilen suçun Türk Ceza Kanunu'nda öngörülen yaptırımı 1 yıl olduğu için velev ki atılı suçu işlemiş olsa dahi alacağı cezanın infaz hukukuna göre yatarı olmayan bir Genel Başkan'ı 63 gündür hapiste tutmak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçuna dönüşmüştür. Israrlı şekilde sürdürülen bu hukuksuzluk hali akıllara daha vahim sorular getirmektedir. Acaba Sayın Özdağ'a büyük bir kumpas kurma hazırlığı mı yapılmaktadır? 11 Kasım 2024 günü bir televizyon kanalında Gazeteci yazar Barış Pehlivan, 'Ümit Özdağ'ın başına bir şekilde çoraplar örülmeye çalışıldığını' ifade etmişti. 2 ay sonrasında Sayın Özdağ haksız şekilde tutuklandı.

"Biz de buradan İstanbul Savcılığı'nın ve Adalet Bakanlığı'nın hem dikkatini çekiyoruz, hem soru soruyoruz"

Biz de buradan İstanbul Savcılığı'nın ve Adalet Bakanlığı'nın hem dikkatini çekiyoruz, hem soru soruyoruz, hem uyarıda bulunuyoruz: Yatarı olmayan bir suçlamadan ötürü 63 gündür tutuklu bulunan Ümit Özdağ'ın cezaevinden çıkmasını istemeyenler aslı astarı olmayan suçlamalarla kumpas peşinde mi koşmaktadır? Bunu araştırmak ve önlemek yargının görevidir. Kumpasçılara fırsat tanımayın, Ümit Özdağ'ın iddianamesini yazın, bu haksız tutukluluğa son verin. Açıklamamızı bitirirken sizlerin aracılığınızca kamuoyuna ifade etmek isteriz ki, Ümit Özdağ'ın yaşamakta olduğu hukuksuzluk esasında hepimize yapılmış bir haksızlıktır. Ümit Özdağ'a sahip çıkmak esasında kendi hukukumuza sahip çıkmaktır. Daha dün Yenikapı'da terörist başının görüntüsü ve sesi yayınlanırken Ümit Özdağ'ın tutuklu olması Türk Milleti'nin egemenlik hakkının kısıtlanmasıdır. Unutmayın ki, Ümit Özdağ her zaman ve her şartta Türk Milleti'ni savunmuştur. Eğer Türk Milleti'ni savunmak suçsa, hepimiz bu suçun failiyiz. Ne mutlu Türküm diyene."

Kaynak: ANKA

İstanbul Adliyesi, İnsan Hakları, Ümit Özdağ, Politika, İstanbul, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ümit Özdağ'a Özgürlük İçin Basın Açıklaması - Son Dakika

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