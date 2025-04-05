Ümit Özdağ'dan Açıklama

"Bir Genel İdare Kurulu üyemiz hukuki bilgi eksikliğiyle kamuoyuna yanlış açıklama yapmıştır. Bir iddianame tamamlanıp mahkemece kabul edildiğinde UYAP sisteminde görülür. Avukatlarımın bana verdiği bilgi tahtında soruşturma dosyasına bütün bilgi ve belgelerin girdiği dolayısıyla artık soruşturmanın tekemmül ettiği ve bir karar verilmesi gerektiği düşüncesindeyiz. Tutukluluğumun 74. gününde hakkımda yargılama yapılıp yapılmayacağı konusunda bir karar verilmesini, yapılacaksa iddianamemin bir an önce hazırlanmasını bekliyorum."