Ümit Özdağ'dan Devlet Bahçeli'ye: Öcalan Sizden PKK'yı Dağıtmak İçin Ne İstedi, Siz Ne Verdiniz?

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(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile ilgili çağrısını yinelemesiyle ilgili "Bahçeli, Abdullah Öcalan'ın serbest kalması için çalışmaktadır. Öcalan'a umut hakkı vermek, Türk milletinin gelecek umudunu elinden almaktır. Bahçeli, Atatürk'ün Seyh Sait'i TBMM'de konuşmaya davet ettiğini duymuş mu? Bahçeli, Atatürk'ün Seyyit Rıza'yı TBMM'de konuşma yapmaya davet ettiğini duymuş mu? Türk Milleti hiç böyle rezil bir teklif ile karşı karşıya gelmedi" dedi. Özdağ, Bahçeli'ye "Öcalan sizden PKK'yı dağıtmak için ne istedi, siz ne verdiniz" diye sordu.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'a umut hakkı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tekrar aday olmasına yönelik açıklamalarını değerlendirdi. Özdağ, şöyle konuştu:

"Bahçeli, Abdullah Öcalan'ın serbest kalması için çalışmaktadır"

"MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün MHP grup toplantısında yaptığı konuşmada terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan'ın umut hakkı çerçevesinde affını istemiş ve TBMM'de DEM grubuna hitap ederek PKK'nın lağvedilmesini istemesini tekrar gündeme getirmiştir. Bahçeli, Abdullah Öcalan'ın serbest kalması için çalışmaktadır. Türkiye yüzyılı, süper güç gibi süslü lafların arkasına saklanarak terör örgütü elebaşısı Öcalan'ı İmralı'dan çıkarmak için mücadele etmektedir. Bahçeli, 'tabular kalktıkça, ezberler bozuldukça statüko delindikçe, insanlar birbirine dürüst davrandıkça içlerinden geçeni özgürce söyledikçe bir anlaşma ve mutabakat noktasından diğerine küçük adımlar ile ilerlemek daha kolaydır' diyerek, açıkça Öcalan ve PKK terör örgütü ile müzakereleri savunmaktadır.

"Öcalan'a umut hakkı vermek, Türk milletinin gelecek umudunu elinden almaktır"

Öcalan'a umut hakkı vermek, Türk milletinin gelecek umudunu elinden almaktır. Öcalan'a umut hakkı vermek binlerce asker, polis, jandarma, öğretmen, savcı, hakim, korucu şehidinin ailelerinin adalet umudunu ellerinden almaktır. Öcalan'a umut hakkı vermek, bacağını, kolunu gözünü bazen hepsini kaybetmiş şehitlerimizin gazilerimizin adalet umutlarını ellerinden almaktır. Bahçeli Türk milletini Öcalan'ın serbest bırakılmasının ile terörün biteceği konusunda aldatmaktadır. Öcalan, 'TBMM'ye gelse ve PKK'yı lağvettim, terörü lanetliyorum' dese de PKK içinde birçok grup bu açıklamayı reddedecek, PYD Suriye'de, PJAK İran'da varlığını ve terör eylemlerini sürdürecek, Türkiye için tehdit olmaya devam edecektir.

"İmralı, Türk adaletinin terörist başını yolladığı hapishanedir"

Devlet Bahçeli, terörist başının 'TBMM DEM parti grubuna gelmesine itiraz ediyor da İmralı'da kalmasına niye tepki göstermiyor? Bu ne yaman çelişkidir' diyor. İnanılır gibi değil. TBMM gazi, istiklal harbi vermiş milli mabettir. İmralı ise Türk adaletinin terörist başını yolladığı hapishane. Nasıl bir akıl bahçelinin söylediğini söyleyebilir. Bunu Türk milletinin sağ duyusuna bırakıyorum. Öcalan'ı TBMM'de konuşmaya davet etmek, Türkiye Cumhuriyetini terör örgütü karşısında mağlup etmek demektir. Bahçeli, Atatürk'ün Seyh Sait'i TBMM'de konuşmaya davet ettiğini duymuş mu? Bahçeli, Atatürk'ün Seyyit Rıza'yı TBMM'de konuşma yapmaya davet ettiğini duymuş mu? Türk Milleti hiç böyle rezil bir teklif ile karşı karşıya gelmedi. Bahçeli, 'Zaman Türk ve Türkiye yüzyılı zamanıdır' diyor. Biz de Bahçeli'ye soruyoruz, Türk ve Türkiye yüzyılını Öcalan'ı TBMM de konuşturarak mı kuracaksınız?

Bahçeli, 'Osmanlı imparatorluğu yerel kültürleri ve etnik toplulukları bünyesinde nasıl bir arada tutup barış ve sükunet ortamına tesis etmişse, ecdadımızın ayak izlerini takip ederek Türk barışı devrinde aynısını yaşatabilecektir' diyor. Türkiye Cumhuriyeti milli- üniter- laik devletinin 101. yılında Bahçeli'nin kafasında gelmiş olduğu yer burası mıdır? Üstelik Osmanlı yerel kültür ve etnik toplulukları bünyesinde tutamadığı için parçalanmıştır."

Özdağ, Bahçeli'ye 5 soru yöneltti

Özdağ, konuşmasının devamında Bahçeli'den şu sorulara yanıt vermesini istedi:

"Mayıs 2023 de önümüzdeki günlerde çok şey değişecek inşallah Türkiye değişmez dediniz Türkiye'yi nasıl bir badireye sürükleyeceksiniz ki inşallah Türkiye değişmez diyorsunuz? Yapacaklarınız Türkiye'nin parçalanmasına neden olabilir mi? Mayıs 2024'de TBMM'de Türkiye milleti dediniz. Milletimizin adını bu şekilde mi değiştireceksiniz? Öcalan sizden PKK'yı dağıtmak için ne istedi, siz ne verdiniz? Osmanlı Devleti'nin verdiği hakları mevcut anayasamızın ilk dört maddesini değiştirmeden nasıl vereceksiniz?"

Özdağ, Bahçeli'nin "Sayın Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha seçilmelidir. Bu kapsamda anayasal değişiklik yapılmalıdır" açıklamasına da tepki gösterdi. Özdağ, "Erdoğan ve Bahçeli'nin temel amacı Erdoğan'ın ölene değin cumhurbaşkanlığı yapacak bir düzenleme için Türk devleti ve Türk milletini bir tehdit ile karşı karşıya getiriyorlar" dedi. Bahçeli'nin "Sefaletin doruk noktası bir başkasının iradesine bağımlı olmaktır" açıklamasını hatırlatan Özdağ, "Evet, gerçekten de bu sefaletin doruk noktasıdır. ve son olarak size İmralı'da ilçe başkanlığı açmanızı öneririm. Bir oy bir oydur. Türk milliyetçilerinden alamadığınız oyu Öcalan'dan alın" diye konuştu.